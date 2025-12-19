Морское путешествие по Сиамскому заливу Отправляйтесь в однодневную «подводную одиссею» — яркое приключение, где вас ждут коралловые рифы, стаи экзотических рыб и ощущение свободы открытого моря. Комфортный скоростной катер и команда профессионалов обеспечат безопасное и насыщенное путешествие для всей семьи — от детей до взрослых. Три острова и лучшие места для снорклинга Маршрут включает три остановки у живописных островов, где можно насладиться купанием и снорклингом в чистейшей воде. Все оборудование находится на борту, а подводная фотосессия позволит сохранить впечатления — после экскурсии вы получите яркие снимки с погружения. Отдых на пляже Нонг Рам и обед Финальная часть путешествия — расслабление на белоснежном пляже Нонг Рам. Мягкий песок, тёплое море и вкусный обед создают идеальное завершение дня. Это приключение — отличный способ провести время активно, насыщенно и с яркими эмоциями, которые останутся с вами надолго. Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.