Отправляйтесь в удивительное путешествие по Сиамскому заливу с яркими кораллами, экзотическими рыбами и морскими приключениями.
Вас ждут три остановки у островов для снорклинга, скоростной катер, белоснежный пляж Нонг Рам и вкусный обед. Бесплатная фотосессия сохранит лучшие моменты этого дня. Отличный выбор для семейного отдыха и любителей моря.
Описание водной прогулки
Морское путешествие по Сиамскому заливу Отправляйтесь в однодневную «подводную одиссею» — яркое приключение, где вас ждут коралловые рифы, стаи экзотических рыб и ощущение свободы открытого моря. Комфортный скоростной катер и команда профессионалов обеспечат безопасное и насыщенное путешествие для всей семьи — от детей до взрослых. Три острова и лучшие места для снорклинга Маршрут включает три остановки у живописных островов, где можно насладиться купанием и снорклингом в чистейшей воде. Все оборудование находится на борту, а подводная фотосессия позволит сохранить впечатления — после экскурсии вы получите яркие снимки с погружения. Отдых на пляже Нонг Рам и обед Финальная часть путешествия — расслабление на белоснежном пляже Нонг Рам. Мягкий песок, тёплое море и вкусный обед создают идеальное завершение дня. Это приключение — отличный способ провести время активно, насыщенно и с яркими эмоциями, которые останутся с вами надолго. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова морского заповедника
- Парк анемонов
- Пляж Нонг Рам
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Вкусный сытный обед и легкий ужин
- Лежаки, циновки, вода
- Русскоязычный гид
- Сноркелинг на коралловых рифах
- Скоростной катер
- Бесплатная профессиональная подводная фотосессия
- 3 часа плавания
- Профессиональная команда сопровождения
- Парк анемонов
- Угощение Сашими
- Крупная черепашья ферма
- Пляж Нонг Рам
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Полотенце
- Солнцезащитный крем и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
