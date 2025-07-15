Если вы интересуетесь тайскими традициями и суевериями, то наверняка слышали о буддийском ритуале перерождения, который избавляет от неудач.
Обычно его проводят в монастыре Ват Праммани в провинции Накхон Найок, куда не каждый решит отправиться из-за расстояния. А что если мы скажем, что недалеко от Паттайи есть храм, где вы тоже можете пройти этот обряд?
Описание экскурсии
Ритуал очищения
Церемония проходит в действующем буддийском храме. В основном в ней участвуют местные жители. Скорее всего, не встретите здесь других иностранцев. А для тайцев это не просто обряд, а символическое перерождение, очищение и обновление.
Чтобы пройти обряд, вам необходимо подготовить подношения. Их можно купить в местной лавке на территории храма. Обычно это наборы из еды, свечей, моющих средств и других необходимых вещей для монахов.
Последовательность обряда
- 08:00–09:00 — сбор в отелях и трансфер в храм (20–40 минут, в зависимости от расположения отеля)
- Ожидание своей очереди Так как в ритуале часто участвуют только местные, очереди могут быть долгими, но мы подберём оптимальное время, чтобы свести ожидание к минимуму
Процесс ритуала (30–40 минут):
- Прихожане садятся в ряд
- Монахи начинают читать мантры, повторяя их в течение всего обряда
- Каждому участнику вручают верёвочку, которая соединяет всех присутствующих
- Затем гостей укладывают в гробы, оформленные в яркие ткани, и накрывают их
- Монахи окропляют людей святой водой и рисуют на их лицах или руках специальные символы
- Ритуал завершается
После обряда вы можете исследовать монастырь и храм, а также сделать фотографии на память.
Понимание обряда
Чтобы лучше понять смысл этого ритуала, полезно знать немного о буддизме и карме:
- В мире существует несколько ветвей буддизма. В Таиланде распространена ветвь Тхеравада, которая сохранила традиции, переданные самим Буддой
- Буддизм Тхеравады не является религией, т. к. Будда чтится как мудрый учитель, а не как божество. При этом последователи Тхеравады следуют этическим правилам не из-за страха наказания, а из внутреннего осознания своей ответственности за каждый поступок
- Тайцы верят, что именно плохая карма приносит неудачи, болезни, финансовые потери и другие проблемы. Когда всё идет не так, они приходят в храм, чтобы изменить свою судьбу через обряд
- Ритуал перерождения помогает очистить карму, что, согласно учению, приводит к лучшему восприятию жизни. Люди с чистой кармой живут легче, наслаждаются каждым моментом и избегают многих бед
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от отеля в Паттайе и обратно на микроавтобусе Toyota, сопровождение русскоязычного гида-переводчика
- Экскурсия оплачивается в тайских батах перед началом поездки
- Дополнительно оплачиваются наборы подношений — от 200 до 300 батов (возьмите наличные)
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание!
- В рабочие дни недели очереди нет вообще или она минимальна, а сам ритуал проводится в полном объёме — порядка 40 мин.
- В выходные дни, как правило, бывают небольшие очереди
- Мы не рекомендуем выбирать для поездки дни больших буддийских праздников из-за больших очередей
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$33
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 июл 2025
Очень интересная экскурсия!
Замечательный гид Татьяна - еще в автобусе все объяснила, ответила на все вопросы, человек этим живет и это сразу видно!
Сам ритуал состоит из нескольких элементов, проходит достаточно быстро,
А
Артем
29 мая 2025
Это не совсем экскурсия, а больше услуга, поэтому оценить ее сложно. По организации все отлично, забрали вовремя, транспорт новый, по дорогое Алексей все объяснил, ответил на вопросы. Надеюсь, что все сработает, даже отзыв написал для улучшения кармы 😇.
