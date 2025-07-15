Если вы интересуетесь тайскими традициями и суевериями, то наверняка слышали о буддийском ритуале перерождения, который избавляет от неудач. Обычно его проводят в монастыре Ват Праммани в провинции Накхон Найок, куда не каждый решит отправиться из-за расстояния. А что если мы скажем, что недалеко от Паттайи есть храм, где вы тоже можете пройти этот обряд?

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Ритуал очищения

Церемония проходит в действующем буддийском храме. В основном в ней участвуют местные жители. Скорее всего, не встретите здесь других иностранцев. А для тайцев это не просто обряд, а символическое перерождение, очищение и обновление.

Чтобы пройти обряд, вам необходимо подготовить подношения. Их можно купить в местной лавке на территории храма. Обычно это наборы из еды, свечей, моющих средств и других необходимых вещей для монахов.

Последовательность обряда

08:00–09:00 — сбор в отелях и трансфер в храм (20–40 минут, в зависимости от расположения отеля)

— сбор в отелях и трансфер в храм (20–40 минут, в зависимости от расположения отеля) Ожидание своей очереди Так как в ритуале часто участвуют только местные, очереди могут быть долгими, но мы подберём оптимальное время, чтобы свести ожидание к минимуму

Процесс ритуала (30–40 минут):

Прихожане садятся в ряд

Монахи начинают читать мантры, повторяя их в течение всего обряда

Каждому участнику вручают верёвочку, которая соединяет всех присутствующих

Затем гостей укладывают в гробы, оформленные в яркие ткани, и накрывают их

Монахи окропляют людей святой водой и рисуют на их лицах или руках специальные символы

Ритуал завершается

После обряда вы можете исследовать монастырь и храм, а также сделать фотографии на память.

Понимание обряда

Чтобы лучше понять смысл этого ритуала, полезно знать немного о буддизме и карме:

В мире существует несколько ветвей буддизма. В Таиланде распространена ветвь Тхеравада, которая сохранила традиции, переданные самим Буддой

Буддизм Тхеравады не является религией, т. к. Будда чтится как мудрый учитель, а не как божество. При этом последователи Тхеравады следуют этическим правилам не из-за страха наказания, а из внутреннего осознания своей ответственности за каждый поступок

Тайцы верят, что именно плохая карма приносит неудачи, болезни, финансовые потери и другие проблемы. Когда всё идет не так, они приходят в храм, чтобы изменить свою судьбу через обряд

Ритуал перерождения помогает очистить карму, что, согласно учению, приводит к лучшему восприятию жизни. Люди с чистой кармой живут легче, наслаждаются каждым моментом и избегают многих бед

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер от отеля в Паттайе и обратно на микроавтобусе Toyota, сопровождение русскоязычного гида-переводчика

Экскурсия оплачивается в тайских батах перед началом поездки

Дополнительно оплачиваются наборы подношений — от 200 до 300 батов (возьмите наличные)

Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание!