Вы окажетесь в деревне всего в 40 км от Паттайи — на частном пруду, без толп туристов и городского шума.
Поймайте тиляпию, африканского сома или карпа — и попробуете свой улов, который мы приготовим для вас на углях. Отдыхайте на берегу, наслаждайтесь тропиками и проведите этот день с удовольствием!
Описание экскурсии
Вы окунётесь в умиротворяющую атмосферу рыбалки. Все необходимые снасти мы выдадим, а пруд будет полностью в вашем распоряжении.
Попробуете поймать тиляпию, карпа, африканского сома и серебряного барбуса. Ещё в пруду живут крабы, черепахи и вараны.
Мы приготовим для вас на углях одну рыбу (от 300 г) на каждого участника или вы можете сделать это самостоятельно. Остальную рыбу нужно отпустить обратно.
Если вы не хотите рыбачить, а приехали за компанию, можете просто отдохнуть на берегу или в беседке.
Организационные детали
- К пруду вы приезжаете самостоятельно — мы сообщим локацию заранее. Время в пути на авто — 30–50 мин
- Перед началом мы проведём инструктаж по правилам безопасности
- Приготовление рыбы включено в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$80
|Дети до 16 лет
|$29
|Сопровождающие без рыбалки
|$29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я давно живу в Таиланде и хорошо знаю местный уклад жизни. Этот пруд я сделал для себя и друзей, а затем решил делиться этим форматом с путешественниками, которым интересен нетуристический Таиланд и спокойный отдых на природе. Гостей принимаю лично, без посредников и групп.
