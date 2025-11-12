Аюттайя, древняя столица Сиамского королевства, завораживает своим величием и историей, отражая богатство и процветание, которые когда-то царили в этом городе.
Описание экскурсииПредставьте себе город, где золотые ступы сверкают под лучами тропического солнца, а изваяния Будды смотрят на вас с тысячелетней мудростью. Аюттайя, древняя столица Сиама, была именно таким местом. Прогуливаясь по руинам древних храмов, вы сможете ощутить величие и мощь этой цивилизации. А местные легенды расскажут вам о тайнах, скрытых в стенах этих древних сооружений. Аюттайя, древняя столица Сиамского королевства, со всех сторон окружена реками и каналами, что в прошлом делало её практически неприступной для вражеских войск. Этот город был известен своей роскошью и процветанием, а его население в пиковые времена достигало 1 миллиона жителей. В XVIII веке Аюттайя была разрушена бирманцами, но до сих пор остается символом величия Сиама. Обо всех этих исторических событиях вам расскажет наш русский гид во время увлекательной экскурсии в Аюттайю. Основанная в 1350 году, Аюттайя была одним из самых красивых городов Юго-Восточной Азии. Легенды гласят, что когда-то её храмы и ступы были покрыты золотом и украшены драгоценными камнями, а статуи Будды из чистого золота сияли на фоне лазурного неба. Этот город был настолько прекрасен, что вызвал зависть богов, после чего на Аюттайю обрушились войны и бедствия. Сегодня руины Аюттайи привлекают тысячи туристов ежегодно. Мы предлагаем вам отправиться в однодневный тур в Аюттайю из Паттайи, чтобы погрузиться в атмосферу древней цивилизации. В рамках этой экскурсии вы посетите летнюю королевскую резиденцию Банг-Па-Ин, где соединились архитектурные стили Европы, Китая и Сиама. Далее экскурсия продолжится в Аюттайе, где вас ждут впечатляющие древние храмы и святыни, а также увлекательные рассказы о королях, полководцах и великих событиях прошлого. Этот тур в Аюттайю — уникальная возможность прикоснуться к великой истории Таиланда, увидеть древние храмы и руины, погрузиться в атмосферу прошлого вместе с нашим профессиональным русским гидом.
По понедельникам, средам и субботам в 06:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Wat Chaiwattanaram
- Mortal Kombat
- Wat Na Phra Men
- Wat Phra Sri Sanpet
- Wat Maha That
- Wat Yai Chai Mongkol
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам и субботам в 06:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Входит в следующие категории Паттайи
