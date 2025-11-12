Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Основанная в 1350 году, она была окружена реками и каналами, что читать дальше делало её практически неприступной, а её храмы и ступы, когда-то сверкающие золотом, сегодня рассказывают о былом великолепии.



Несмотря на разрушения, причиненные бирманцами в XVIII веке, Аюттайя продолжает привлекать тысячи туристов, желающих погрузиться в атмосферу древней цивилизации.



Описание экскурсии Представьте себе город, где золотые ступы сверкают под лучами тропического солнца, а изваяния Будды смотрят на вас с тысячелетней мудростью. Аюттайя, древняя столица Сиама, была именно таким местом. Прогуливаясь по руинам древних храмов, вы сможете ощутить величие и мощь этой цивилизации. А местные легенды расскажут вам о тайнах, скрытых в стенах этих древних сооружений. Аюттайя, древняя столица Сиамского королевства, со всех сторон окружена реками и каналами, что в прошлом делало её практически неприступной для вражеских войск. Этот город был известен своей роскошью и процветанием, а его население в пиковые времена достигало 1 миллиона жителей. В XVIII веке Аюттайя была разрушена бирманцами, но до сих пор остается символом величия Сиама. Обо всех этих исторических событиях вам расскажет наш русский гид во время увлекательной экскурсии в Аюттайю. Основанная в 1350 году, Аюттайя была одним из самых красивых городов Юго-Восточной Азии. Легенды гласят, что когда-то её храмы и ступы были покрыты золотом и украшены драгоценными камнями, а статуи Будды из чистого золота сияли на фоне лазурного неба. Этот город был настолько прекрасен, что вызвал зависть богов, после чего на Аюттайю обрушились войны и бедствия. Сегодня руины Аюттайи привлекают тысячи туристов ежегодно. Мы предлагаем вам отправиться в однодневный тур в Аюттайю из Паттайи, чтобы погрузиться в атмосферу древней цивилизации. В рамках этой экскурсии вы посетите летнюю королевскую резиденцию Банг-Па-Ин, где соединились архитектурные стили Европы, Китая и Сиама. Далее экскурсия продолжится в Аюттайе, где вас ждут впечатляющие древние храмы и святыни, а также увлекательные рассказы о королях, полководцах и великих событиях прошлого. Этот тур в Аюттайю — уникальная возможность прикоснуться к великой истории Таиланда, увидеть древние храмы и руины, погрузиться в атмосферу прошлого вместе с нашим профессиональным русским гидом.

