Аквапарк Рамаяна — это идеальное место для семейного отдыха, где каждый найдет что-то по душе. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь водными аттракционами и вкусной едой.
Не упустите шанс посетить один из лучших аквапарков в регионе и получить массу положительных эмоций.
Не упустите шанс посетить один из лучших аквапарков в регионе и получить массу положительных эмоций.
Описание трансфер
В аквапарке Рамаяна вас ждут разнообразные развлечения: от захватывающих водных горок до уникального плавучего рынка. На территории также расположены теннисные корты и ресторан с азиатской кухней. Мы организуем удобный трансфер и заранее позаботимся о входных билетах. Вам останется только наслаждаться отдыхом! Важная информация:
Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
ежедневно, кроме среды, c 09:00 до 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в 2 стороны
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Услуги камеры хранения (~120 батов за целый день)
- Еда и напитки в парке
- Аренда беседки, в которой можно уединиться, закрыв двери и занавесив окна шторами. Беседки обслуживаются официантами: при желании сюда подадут обед, напитки
- Фото и видео, сделанные автоматической системой парко, при желании, можно приобрести за дополнительную плату
- Массаж
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме среды, c 09:00 до 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Мини-группа
до 11 чел.
В мире животных Кхао Кхео - путешествие из Паттайи
Покормить жирафов, посмеяться с обезьянами и увидеть мировую звезду - карликовую бегемотиху Му Денг
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$41 за человека
Билеты
«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Начало: 464 หมู่ที่ 9 Muang Pattaya, Bang Lamung District
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 18:00
11 ноя в 18:00
1000 ฿ за билет
Билеты
Входной билет со скидкой в кабаре Alcazar
Начало: Na Kluea, Паттайя, Банламунг, Чонбури 20150
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 ноя в 17:30
14 ноя в 17:30
1800 ฿ за билет