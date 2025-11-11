В аквапарке Рамаяна вас ждут разнообразные развлечения: от захватывающих водных горок до уникального плавучего рынка. На территории также расположены теннисные корты и ресторан с азиатской кухней. Мы организуем удобный трансфер и заранее позаботимся о входных билетах. Вам останется только наслаждаться отдыхом! Важная информация:

Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.