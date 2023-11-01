Групповая
до 20 чел.
Аквапарк «Рамаяна» в Паттайе
Погрузитесь в мир водных аттракционов аквапарка «Рамаяна». Насладитесь разнообразием развлечений и вкусной кухней, не покидая территорию парка
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 10:00
22 мар в 10:00
1600 ฿ за человека
Групповая
Трансфер в Аквапарк Рамаяна + входной билет
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно, кроме среды, c 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
22 мар в 09:00
1900 ฿ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобиль с русским водителем
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 18 212 ฿ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППенькова1 ноября 2023Шикарное место, всем советую☀️🎢🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Аквапарк Рамаяна»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Аквапарк Рамаяна" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 18 212. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Аквапарк Рамаяна», 1 ⭐ отзыв, цены от 1600฿. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май