2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$132 за человека
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$250 за человека
2 дня
Райский уикенд на реке Квай: общение со слонами, сплав на плоту и удивительные водопады
Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
20 ноя в 04:30
22 ноя в 04:30
$109 за человека
Последние отзывы на туры
- ККсения2 августа 2024Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит тур в Паттайе в ноябре 2024
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