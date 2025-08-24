Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$129 за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$310 за человека
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$380 за человека
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, ваш отель, 05:00
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Экологические»
Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Паттайе в августе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Экологические" можно забронировать 4 тура от 129 до 380. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте тур в Паттайе на 2025 год по теме «Экологические», 1 ⭐ отзыв, цены от $129. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь