Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$71 за человека
Водная прогулка
Поймай марлина: рыболовная экспедиция
Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Самуи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самуи в декабре 2025
Сейчас на Самуи в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию на Самуи на 2025 год для иностранцев, 39 ⭐ отзывов, цены от $71. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль