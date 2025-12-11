Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии на Самуи

Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
На машине
Джиппинг
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
8 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$71 за человека
Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Поймай марлина: рыболовная экспедиция
Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
$350 за всё до 5 чел.

