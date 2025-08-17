читать дальше

таких эмоций я не испытывала никогда, а я достаточно искушенная экскурсиями туристка, однозначно рекомендую!! Это невероятное приключение, вся поездка прошла на одном дыхании!! Посмотрели такие места, от которых до сих пор мурашки.

🤗Также хочу отдельно поблагодарить Сергея, крайне организованный, ответственный, эмпатичный, эрудированный человек, помимо прочего отличный водитель и фотограф (талантливые люди, талантливы во всем - это все на 100% про Сергея).

🚘 Машина - новая, чистейшая, максимально комфортабельная.



🔥в реальности моя оценка 10 из 5🔥