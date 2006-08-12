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Обзорный тур по Самуи на современных джипах

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Самуи
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $63 за человека

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Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Обзорный тур по Самуи на современных джипах

Что вы увидите

  • Камни Бабушка и Дедушка проезжаем мимо самого высокого и старого пятисотлетнего дерева на острове (Dipterocarpacae) храм-монастыря Ват Кунорам и мумифицированный монах Шоу маленьких слонят Шоу мартышкин труд Шоу с крокодилами Катание на слонах через тропические джунгли Купание в водопаде Намуанг Прогулка в Волшебном саду или Секретном саду Будды По горному тропическому бездорожью на мощных открытых джипах вас доставят на самую высокую обзорную точку острова Самуи – 605 метров над уровнем моря. ч
Каждый турист приезжая в новое место стремится познакомиться с ним поближе, узнать его историю 📖 и посетить основные достопримечательности 🏛️. Самый простой и удобный способ побывать во всех значимых местах острова Самуи в течение одного дня – это обзорная экскурсия ⛳ джип-сафари на современных джипах.
Первой остановкой вашего увлекательного путешествия будет посещение легендарного памятника, созданного самой природой – камни “Бабушка и Дедушка”. Существует поверье, если вы загадаете желание о рождении ребенка неподалеку от этих камней, то оно обязательно сбудется. Многие пары со всего мира приезжают сюда именно ради этого.
Далее вас отвезут в храм “Ват Кунарам”, в котором находится нетленная мумия буддистского монаха, умершего более 40 лет назад. У вас будет возможность принять участие в ряде буддистских ритуалов: повязать на руку браслет удачи, получить предсказание на будущее при помощи бамбуковых палочек.
Следующим пунктом вашего маршрута станет “Намуанг сафари парк”. Вы сможете сфотографироваться с настоящим тигром или леопардом, посмотреть шоу маленьких слонят, шоу забавных мартышек, собирающих кокосы, шоу крокодилов, а также сможете прокатиться на величественных слонах через тропические джунгли.
После поездки по горным ⛰️ дорогам неплохо бы подкрепиться. Вам будет предложены блюда тайской кухни 🥧, свежие фрукты 🍉 и прохладительные напитки. Немного восстановив силы, вы отправитесь к самому высокому водопаду на острове 🏝️ Самуи. Высота его достигает более 80 м. У подножия водопада вас будет ждать “чаша” с прозрачной водой, а маленькие рыбки Гарра Руфа снимут усталость с ваших ног при помощи незабываемого пилинга!
Вы увидете самую известная достопримечательность острова Самуи – храм “Биг Будда”. Местные жители считают 12 метровую статую Будды защитником острова Самуи. Статуя находится на небольшом островке, соединенном с Самуи дамбой. У подножья статуи вы найдете множество небольших лавок предлагающих туристам сувениры 🎁 на любой вкус и кошелек.
Немного зарядившись энергией удивительного места, вас ждет настоящее тропическое Сафари 4×4. Сквозь непокоренные джунгли острова Самуи вы попадете на вершину самой высокой обзорной точки – 605 м. Перед вами откроется удивительный вид острова Самуи, доступный только птицам!
Подробная программа
09. 00 – Трансфер от места проживания
09. 30 – Посещение культового места к югу от Lamai – Камни Бабушка и дедушка
10. 00 — Проезжаем мимо самого высокого и старого пятисотлетнего дерева на острове (Dipterocarpacae)
10. 30 — Посещение действующего храма-монастыря Ват Кунорам и мумифицированного монаха
11. 00 — Шоу маленьких слонят
11. 30 — Шоу мартышкин труд
12. 00 — Шоу с крокодилами
12. 30 — Катание на слонах через тропические джунгли
13. 00 — Традиционный Тайский обед: вкуснейшие деликатесы и местные фрукты по сезону
13. 30 — Купание в водопаде Намуанг, фотографирование
14. 20 — Прогулка 👣 в Волшебном саду или Секретном саду Будды
15. 20 — По горному тропическому бездорожью на мощных открытых джипах вас доставят на самую высокую обзорную точку острова Самуи – 605 метров над уровнем моря 🌊. 00 — Возвращение в отель
Что входит
  • В стоимость экскурсии включены: обед и напитки
  • страховка
  • национальные сборы
  • трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно
  • вход в парки и национальные сборы
  • катание на слонах.
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Обзорный тур по Самуи на современных джипах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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