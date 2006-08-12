Каждый турист приезжая в новое место стремится познакомиться с ним поближе, узнать его историю 📖 и посетить основные достопримечательности 🏛️. Самый простой и удобный способ побывать во всех значимых местах острова Самуи в течение одного дня – это обзорная экскурсия ⛳ джип-сафари на современных джипах.

Первой остановкой вашего увлекательного путешествия будет посещение легендарного памятника, созданного самой природой – камни “Бабушка и Дедушка”. Существует поверье, если вы загадаете желание о рождении ребенка неподалеку от этих камней, то оно обязательно сбудется. Многие пары со всего мира приезжают сюда именно ради этого.

Далее вас отвезут в храм “Ват Кунарам”, в котором находится нетленная мумия буддистского монаха, умершего более 40 лет назад. У вас будет возможность принять участие в ряде буддистских ритуалов: повязать на руку браслет удачи, получить предсказание на будущее при помощи бамбуковых палочек.

Следующим пунктом вашего маршрута станет “Намуанг сафари парк”. Вы сможете сфотографироваться с настоящим тигром или леопардом, посмотреть шоу маленьких слонят, шоу забавных мартышек, собирающих кокосы, шоу крокодилов, а также сможете прокатиться на величественных слонах через тропические джунгли.

После поездки по горным ⛰️ дорогам неплохо бы подкрепиться. Вам будет предложены блюда тайской кухни 🥧, свежие фрукты 🍉 и прохладительные напитки. Немного восстановив силы, вы отправитесь к самому высокому водопаду на острове 🏝️ Самуи. Высота его достигает более 80 м. У подножия водопада вас будет ждать “чаша” с прозрачной водой, а маленькие рыбки Гарра Руфа снимут усталость с ваших ног при помощи незабываемого пилинга!

Вы увидете самую известная достопримечательность острова Самуи – храм “Биг Будда”. Местные жители считают 12 метровую статую Будды защитником острова Самуи. Статуя находится на небольшом островке, соединенном с Самуи дамбой. У подножья статуи вы найдете множество небольших лавок предлагающих туристам сувениры 🎁 на любой вкус и кошелек.

Немного зарядившись энергией удивительного места, вас ждет настоящее тропическое Сафари 4×4. Сквозь непокоренные джунгли острова Самуи вы попадете на вершину самой высокой обзорной точки – 605 м. Перед вами откроется удивительный вид острова Самуи, доступный только птицам!

Подробная программа

09. 00 – Трансфер от места проживания

09. 30 – Посещение культового места к югу от Lamai – Камни Бабушка и дедушка

10. 00 — Проезжаем мимо самого высокого и старого пятисотлетнего дерева на острове (Dipterocarpacae)

10. 30 — Посещение действующего храма-монастыря Ват Кунорам и мумифицированного монаха

11. 00 — Шоу маленьких слонят

11. 30 — Шоу мартышкин труд

12. 00 — Шоу с крокодилами

12. 30 — Катание на слонах через тропические джунгли

13. 00 — Традиционный Тайский обед: вкуснейшие деликатесы и местные фрукты по сезону

13. 30 — Купание в водопаде Намуанг, фотографирование

14. 20 — Прогулка 👣 в Волшебном саду или Секретном саду Будды

15. 20 — По горному тропическому бездорожью на мощных открытых джипах вас доставят на самую высокую обзорную точку острова Самуи – 605 метров над уровнем моря 🌊. 00 — Возвращение в отель