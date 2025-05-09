Отправляйтесь на увлекательную рыболовную экспедицию у берегов Самуи! На борту тайской шхуны вас ждёт опытный экипаж, который поделится секретами успешного улова. Неважно, новичок вы или опытный рыбак, это путешествие подарит незабываемые впечатления. Вы посетите проверенные рыболовные точки, где обитают тунец, барракуда и королевская макрель. После возвращения на берег ваш улов можно будет приготовить по аутентичным тайским рецептам

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Путешествие проходит на тайской шхуне с экипажем, который знает акваторию, как свои пять пальцев. Вас ждёт не просто ловля рыбы, а возможность взглянуть на мир глазами местных жителей. Независимо от опыта вы сможете стать частью традиционного рыбацкого промысла и насладиться неторопливым ритмом жизни в открытом море.

Перед стартом вам выдадут вам всё необходимое для рыбалки. Капитан познакомит вас со старинными техниками ловли и отвезёт в проверенные места — они будут зависеть от погоды и сезонной активности рыбы. А после — порекомендует кафе, где ваш улов смогут приготовить по аутентичным тайским рецептам.

Организационные детали