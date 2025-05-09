Отправляйтесь на увлекательную рыболовную экспедицию у берегов Самуи! На борту тайской шхуны вас ждёт опытный экипаж, который поделится секретами успешного улова. Неважно, новичок вы или опытный рыбак, это путешествие подарит незабываемые впечатления. Вы посетите проверенные рыболовные точки, где обитают тунец, барракуда и королевская макрель. После возвращения на берег ваш улов можно будет приготовить по аутентичным тайским рецептам
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Возможность поймать редких рыб
- ⛵ Путешествие на традиционной шхуне
- 🧑✈️ Опытный экипаж и капитан
- 🍹 Прохладительные напитки на борту
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Рыболовные точки
Описание водной прогулки
Путешествие проходит на тайской шхуне с экипажем, который знает акваторию, как свои пять пальцев. Вас ждёт не просто ловля рыбы, а возможность взглянуть на мир глазами местных жителей. Независимо от опыта вы сможете стать частью традиционного рыбацкого промысла и насладиться неторопливым ритмом жизни в открытом море.
Перед стартом вам выдадут вам всё необходимое для рыбалки. Капитан познакомит вас со старинными техниками ловли и отвезёт в проверенные места — они будут зависеть от погоды и сезонной активности рыбы. А после — порекомендует кафе, где ваш улов смогут приготовить по аутентичным тайским рецептам.
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда лодки и всё необходимое оборудование, профессиональные снасти и наживка, прохладительные напитки и термобокс со льдом, спасательные жилеты, страховка
- Отдельно по желанию оплачивается трансфер на микроавтобусе до пирса и обратно — 1500 батов. Также вы можете добраться самостоятельно
- Ограничений по улову нет
- У капитана есть лицензия на перевозки, перед отплытием проводится инструктаж по безопасности
- Вы можете задержаться на воде на 10 часов или вернуться раньше, если захотите
- С вами будет капитан, который является профессиональным рыбаком
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Самуи
Провели экскурсии для 567 туристов
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом. Несколько лет я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
9 мая 2025
Аутентичная рыбалка на тайской лодочке спинингом на кальмара была хороша, в первую очередь тем, что мы поймали много рыбы! На четверых рыбачков - 15 крупых рыб: групперы, вайтснепперы и рэдснепперы.
