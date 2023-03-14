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Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$68 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
Начало: В районе Lipa Noi
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Речные прогулки»
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