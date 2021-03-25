Обзор самых популярных курортов Турции, их плюсы и минусы – выбирайте по своим критериям, например, если хотите песчаные пляжи, то лучше Алания, а если клубы и молодежный отдых, то Кемер, но если бюджет позволяет, то можно поехать и в Мармарис

Турция

Ни для кого не секрет, что отдых в Турции наиболее популярен среди российских туристов, во многом благодаря доступной цене на туры в Турцию. Однако не все туристы едут сюда исходя из цены, многие действительно прониклись этой замечательной страной с уникальной природой и древними достопримечательностями.

Если молодежь ждет от этой страны беспечный и веселый отдых, дискотеки и ночную жизнь, то семьи с детьми поедут туда, где хороший заход в море и не очень шумно. Поэтому очень важно правильно выбрать турецкий курорт, подходящий под ваши интересы и то, как вы собираетесь провести свой отдых.

Поэтому мы составили небольшой обзор курортов, их плюсы и минусы:

Кемер

Кемер, Турция В Кемере есть несколько великолепных пляжей, на фото Мунлайт-Бич

Многих интересует вопрос — куда лучше ехать с детьми в Турцию. И Кемер — наиболее частый вариант ответа на такой вопрос. Почему? Во-первых, это чистый горный воздух, заповедные леса и спускающаяся с гор прохлада жарким летним зноем. В общем, экология в Кемере отличная. Особенно хорошо в Кемере в мае и в сентябре-октябре. Во-вторых, в Кемере множество отелей 4-5*, с большой зеленой территорией, которые ориентированы на семейный отдых и отдых с детьми. Пляжи в Кемере галечные.

Анталия

Побережье Анталии Водопад Дюден

Анталию можно смело назвать столицей туризма в Турции. Здесь много хороших отелей, но и слишком много туристов, что является минусом для многих. Анталия будет хорошим местом отдыха для тех, кто щепетильно относится к выбору отеля проживания и для кого сервис в отеле — на первом месте. Может привлечь туристов и шопинг в Анталии. Также здесь есть все для развлечений — 2 аквапарка, рестораны, дискотеки, парки. Много отелей городского типа. Многие отели Анталии открыты круглый год.



Сиде

Древние руины, Сиде Песчаный пляж Сиде-Ист-Бич

Здесь туристов может привлечь изобилие археологических раскопок, большое количество достопримечательностей. Недаром Сиде называют Музеем под открытым небом. Приятные пляжи расположены восточнее Сиде. Вообще очень перспективный и быстроразвивающийся курорт.



Алания

Алания, Турция Клеопатра Бич

Именно на этом курорте самые «вкусные» ценовые предложения по проживанию. Здесь имеются редкие для Турции песчаные пляжи – знаменитый пляж Клеопатры, это два километра песка с пологим входом в море, данный пляж входит в рейтинг лучших песчаных пляжей Турции. Алания считается наиболее экономичным вариантом и здесь в основном отдыхает молодежь. К тому же ей можно отдать звание самого популярного морского курорта Анталийского побережья Турции. При этом, Алания является самым засушливым курортом Турции, тут мало зелени.



Фетхие

Фетхие Пляж Олюдениз

Редкие туристы (в основном романтики или любители активного отдыха) заглядывают в регион Фетхие (или Мугла) – самый не развитый в туристическом плане регион (здесь выбор отелей довольно скромен, не много отелей работающих по системе «все включено»), но пожалуй самый красивый, с великолепной девственной природой и чистой водой. А еще здесь богатая экскурсионка, много мест для прогулок. В Фетхие 2 моря – Средиземное и Эгейское, много уединенных диких пляжей. Отдых в Фетхие подойдет практически всем, кто готов заплатить немного больше, чем за отдых на Анталийском побережье.

Мармарис

Мармарис Рафтинг по реке Даламан

Мармарис по праву можно назвать самым молодежным курортом Турции. Здесь всегда весело, без проблем можно найти подходящую компанию для отдыха, неугомонная ночная клубная жизнь города — для любителей потанцевать и выпить. Этот зеленый курорт расположен на Эгейском побережье, климат влажный.



Стамбул

Стамбул Улица Истикляль

Город с многовековой историей Стамбул лидирует у любителей шоптуров. Также этот древний город посещают на несколько дней в качестве туров выходного дня. Стамбул привлекателен и своими древними достопримечательностями (Знаменитая Голубая Мечеть, Софийский собой), поэтому здесь интересные экскурсии.