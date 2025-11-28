Отправляемся в захватывающее путешествие на багги вдоль реки Каргы в Аланье! Вы получите яркий заряд бодрости среди лесов и воды, почувствуете азарт и скорость. Маршрут подарит красивые виды и незабываемые эмоции, а мы позаботимся о вашей безопасности.
Описание экскурсии
Мы встретим вас у вашего отеля в Аланье и отправимся к месту сафари. Время в пути может занимать от 15 минут до 1 часа в зависимости от места расположения вашего отеля — продолжительность сафари при этом остаётся неизменной.
Профессиональные инструкторы проведут подробный 15-минутный инструктаж перед поездкой. Если не сможете управлять багги, с вами будет водитель. Багги рассчитаны на два человека.
Маршруты проходят через живописные леса Аланьи, окрестности реки Каргы и захватывающие бездорожья. Ветер в лицо, шум мотора, брызги воды и ощущение свободы — впечатления, к которым вы точно захотите вернуться!
Организационные детали
- Продолжительность сафари — 1 час, а вся экскурсия, включая трансфер, занимает максимум 5 часов
- Длина маршрута сафари — 5 км. В зависимости от погодных условий трасса может быть удлинена или сокращена
- Банданы, шлемы и очки выдаём всем путешественникам
- До точки сафари и обратно едем на минивэне с кондиционером
- С вами будут члены нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 853 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье и Аланьи для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
