Отправляемся в захватывающее путешествие на багги вдоль реки Каргы в Аланье! Вы получите яркий заряд бодрости среди лесов и воды, почувствуете азарт и скорость. Маршрут подарит красивые виды и незабываемые эмоции, а мы позаботимся о вашей безопасности.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мы встретим вас у вашего отеля в Аланье и отправимся к месту сафари. Время в пути может занимать от 15 минут до 1 часа в зависимости от места расположения вашего отеля — продолжительность сафари при этом остаётся неизменной.

Профессиональные инструкторы проведут подробный 15-минутный инструктаж перед поездкой. Если не сможете управлять багги, с вами будет водитель. Багги рассчитаны на два человека.

Маршруты проходят через живописные леса Аланьи, окрестности реки Каргы и захватывающие бездорожья. Ветер в лицо, шум мотора, брызги воды и ощущение свободы — впечатления, к которым вы точно захотите вернуться!

Организационные детали