1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
8 июля в 03:30
67€54 за человека
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€16 за человека
скидка
12%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25€22 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
9 июля в 02:00
40€36 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22€20 за человека
скидка
20%
Круиз
7 часов
Незабываемый круиз по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive с обедом
Этот круиз подходит для всех: от желающих отдохнуть и позагорать до любителей веселья и пенных вечеринок. Насладитесь красотами Аланьи на яхте Harem Maldive
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
46€37 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
9 июля в 08:00
40€36 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
10 июля в 03:00
40€36 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Завтра в 00:00
8 июля в 00:00
135€122 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Сафари по Грин каньону (в группе)
Яхта, купание, водные войны и другие развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
35€28 за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
Насладиться незабываемым днём: прогулка по центру Аланьи, морские просторы и яркие развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
45€36 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKALINICHENKO1 июля 2024Лодка Grand Troy's, за эти деньги всё в порядке) не рассчитываете только на особенное питание))
- ИИва29 июня 2024Все организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы есть. Трипстер - как борьба с местными
- ММахаббат24 июня 2024Впервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. Поездка прошла прекрасна. Моей сестренке
- OOleg19 июня 2024Все более чем прекрасно, гид Сердар не даст заскучать!!! Все очень понравилось
- ЕЕлена19 июня 2024Благодарю за насыщенную экскурсию,Сердар- большой молодец,отличный гид,готовый помочь в любую минуту. Читала много восхищение про шары,но что это окажется так
- ААдександр18 июня 2024В целом, всë хорошо, но конкретно у нас; трансфер от отеля до причала, и обратно..,приехал подуставший басик фольцваген, да ещë
- ЕЕкатерина17 июня 2024Это было нечто! Ребята, команда «Супер Марио»)) как они назвали себя вначале экскурсии подарили нам столько эмоций, что не передать
- AAnastasia16 июня 2024Отличная экскурсия - насыщенная. Красивые виды, джиппинг, рафтинг - восторг! Вкусный обед. Смешные инструктора. Если любите активный отдых - не пожалеете.
- ССвятослав13 июня 2024Были на экскурсии 11.06.2024 г. Сразу после бронирования с нами по WhatsApp связался представитель экскурсионной компании, уточнил место проживания и
- ЛЛюда4 июня 2024Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Со скидкой»
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