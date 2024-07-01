Со скидкой – экскурсии в Аланье

Найдено 12 экскурсий в категории «Со скидкой» в Аланье, цены от €16, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
136 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
8 июля в 03:30
6754 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2016 за человека
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
🚌 На автобусе
скидка
12%
Групповая
7 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2522 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
11 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
4 отзыва
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
9 июля в 02:00
4036 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2220 за человека
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Круиз
7 часов
1 отзыв
Незабываемый круиз по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive с обедом
Этот круиз подходит для всех: от желающих отдохнуть и позагорать до любителей веселья и пенных вечеринок. Насладитесь красотами Аланьи на яхте Harem Maldive
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
9 июля в 08:00
12 июля в 08:00
4637 за человека
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
11 часов
23 отзыва
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
9 июля в 08:00
4036 за человека
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
10 июля в 03:00
4036 за человека
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Завтра в 00:00
8 июля в 00:00
135122 за всё до 5 чел.
Сафари по Грин каньону (в группе)
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
20%
Групповая
9 часов
Сафари по Грин каньону (в группе)
Яхта, купание, водные войны и другие развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
3528 за человека
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
скидка
20%
Групповая
7 часов
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
Насладиться незабываемым днём: прогулка по центру Аланьи, морские просторы и яркие развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
4536 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KALINICHENKO
    1 июля 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Лодка Grand Troy's, за эти деньги всё в порядке) не рассчитываете только на особенное питание))
  • И
    Ива
    29 июня 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы есть. Трипстер - как борьба с местными
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    агентами, которые продают те же экскурсии втридорога. Жаль, что узнала про вас поздно. Теперь - только с вами. Дополнительно: у трипстер ТОЛЬКО проверенные экскурсии (без дополнительных заездов на прикормленный магазин или лавку) РЕКОМЕНДУЮ

    Все организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы естьВсе организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы есть
  • М
    Махаббат
    24 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Впервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. Поездка прошла прекрасна. Моей сестренке
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    сделали предложение 🥹 очень рада что выбрала вас и поехали с вами. Там такая красота 😍 нам повезло и соседями нашими наша группа была прям веселой. Все такие хорошие) Большая благодарность ❤️

    Впервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. Поездка
  • O
    Oleg
    19 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Все более чем прекрасно, гид Сердар не даст заскучать!!! Все очень понравилось
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Благодарю за насыщенную экскурсию,Сердар- большой молодец,отличный гид,готовый помочь в любую минуту. Читала много восхищение про шары,но что это окажется так
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    захватывающе, даже когда просто смотришь, не ожидала. Организация на пять, завтрак первый очень слабенький,но обед покрыл все, очень вкусно наелись даже наши большие мужчины. не поняли,кто писал,что еды недостаточно. Отель Duru,скромный,но вполне достаточно на одну ночь,веранда покрывает все недостатки. Завтрак,ужин в отеле скромно,но вполне,чтобы плотно поесть. Брали утром квадроциклы,на двоих 65, очень понравилось, не смотря на то,что были все в пыли, целый час ездили между шаров, подъезжая к тем,которые стартовали, одежду берите, если поедете, кофточку,штаны, было 15 градусов утром. Хотя бы один раз советую съездить,цена от остальных приятно отличается

  • А
    Адександр
    18 июня 2024
    Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
    В целом, всë хорошо, но конкретно у нас; трансфер от отеля до причала, и обратно..,приехал подуставший басик фольцваген, да ещë
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    к тому же, с неработающим кондиционером, что в жару +35 было не очень уютно и комфортно, а так в целом круиз полностью подходит под описание, понравилось!

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Это было нечто! Ребята, команда «Супер Марио»)) как они назвали себя вначале экскурсии подарили нам столько эмоций, что не передать
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    словами! Они отдали всю энергию, просто молодцы. Если бы можно было поставить отдельный балл гидам, он был бы 10 из 5! Все понравилось, четко, без накладок, без суеты и беготни. Дети были в восторге от водных пистолетов и возможности стрелять прямо из автобуса, да что говорить, и взрослые были в восторге!)) Красивые места, природа, вкусный обед, не утомительная экскурсия. Спасибо большое вашей команде, мы счастливы, что поехали именно с вами! 🫶

    Это было нечто! Ребята, команда «Супер Марио»)) как они назвали себя вначале экскурсии подарили нам столькоЭто было нечто! Ребята, команда «Супер Марио»)) как они назвали себя вначале экскурсии подарили нам столькоЭто было нечто! Ребята, команда «Супер Марио»)) как они назвали себя вначале экскурсии подарили нам столькоЭто было нечто! Ребята, команда «Супер Марио»)) как они назвали себя вначале экскурсии подарили нам столько
  • A
    Anastasia
    16 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Отличная экскурсия - насыщенная. Красивые виды, джиппинг, рафтинг - восторг! Вкусный обед. Смешные инструктора. Если любите активный отдых - не пожалеете.
    Отличная экскурсия - насыщенная. Красивые виды, джиппинг, рафтинг - восторг! Вкусный обед. Смешные инструктора. Если любитеОтличная экскурсия - насыщенная. Красивые виды, джиппинг, рафтинг - восторг! Вкусный обед. Смешные инструктора. Если любите
  • С
    Святослав
    13 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Были на экскурсии 11.06.2024 г. Сразу после бронирования с нами по WhatsApp связался представитель экскурсионной компании, уточнил место проживания и
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    договорились о времени и месте встречи. Автобус прибыл во время. Полчаса на сборы участников и мы выехали по маршруту экскурсии. Сразу скажу что это не экскурсия в классическом формате, а скорее всего развлекательное шоу-поездка с прогулкой по интересным местам. Не ждите много информации от гидов, у них другая функция. Это анимация. Вот ее ребята отрабатывают на 150 %. Такого драйва у гидов-аниматоров я не видел никогда и не на одной экскурсии. Было забавно и весело. Рекомендую не боятся и искупаться в горной речке. Заряд бодрости гарантирован. Обед прошел организованно. В районе 16.00 мы уже были дома. Рекомендую экскурсию для подъема настроения и фотосесии по красивым местам. Не ждите кучи информации как на обычно экскурсии. Это веселое шоу. В общем необычно, но нам понравилось.

  • Л
    Люда
    4 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
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    Масса положительных эмоций! Были с подругой и нас было сложно удивить красотами природы, так как мы живём в таком же месте, что всё это можем наблюдать постоянно. Да, нам повезло)) Несмотря на это, экскурсия нам очень понравилась, а всё потому, что были у на, весёлые гиды. Мухаммад и другой парень, жаль имени не узнали. Они максимально старались нас веселить всю поездку, изощрялись так ради фото, что иногда приходилось за них переживать. Огромное им спасибо, так же отдельная благодарность водителям!!! Очень внимательные и вежливые. Хочу закинуть ложку дёгтя. Но,… Это не касается наших замечательных гидов… Поездку в нашем автобусе омрачили некоторые туристы, которые категорически запретили открывать окна автобуса, якобы им дует. На минутучку… Але, вы не читали, что это поездка на открытых автобусах??? В итоге пришлось смотреть на красоты через закрытые окна. Мало того, ещё и наехали с возмущениями на гидов, что им холодно, они заболеют, все вокруг им виноваты… Настроение испортили мальчикам. Да и нам. Я, например, специально взяла экскурсию с открытыми окнами. Почему я должна была из за некоторых личностей себя ущемлять? Надо их заранее об этом прям предупреждать. Не можешь -выбери другую экскурсию. Ты же не один в автобусе. Накипело… В общем 10 баллов гидам и водителям!!! Однозначно рекомендую. Кстати, очень вкусно нам покормили обедом. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Со скидкой»

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  3. Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
  4. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
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