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скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
67€54 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
40€36 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
43€39 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
$35 за человека
Групповая
13 часов
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
€50 за человека
Групповая
6 часов
Дискотека на яхте Старкрафт
Начало: Ваш отель
Расписание: пятница
14 июня в 20:00
21 июня в 20:00
$45 за человека
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
€35 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна3 июня 2024В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это
- ЕЕлена3 июня 2024Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!
- ААртём28 мая 2024Всё понравилось. Султан классный гид, человек Википедия) Человек слова!!!
- ККсения5 мая 2024Очень понравилась экскурсия, гид Виктория все очень хорошо рассказывает, интересно слушать. Само памулакке ооочень красивое, бассейн Клеопатры немного опасный, но в ту погоду, в которую мы приехали, вода как раз была. Питание всю включено было. Единственный минус, что времени мало было😄
- ААльбина4 февраля 2024Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
- ООльга28 января 2024Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
- ЕЕкатерина1 декабря 2023Классная экскурсия!!!
- ЮЮлия29 июля 2022Нам повезло, что лаванда ещё цвела в июле! Маршрут отличный, было весело и интересно. Лавандовые поля прекрасны. Озеро впечатляет. Лодку дёгтя
- ААйнура20 сентября 2021Организация отличная! Нам было очень весело и интересно!
- ААнна4 апреля 2021Очень мало времени на прогулку, неоправданно долгие остановки в "торговых“ точках, а ведь могли как минимум час за счёт них добавить к травертинам. Всё-таки такой долгий путь,а насладиться времени не хватило. А так место волшебное,конечно,и очень красивое!
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Ночные»
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