Ночные прогулки и экскурсии Аланьи

Найдено 8 экскурсий в категории «Ночные» в Аланье, цены от €35, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
132 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
3 отзыва
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
4036 за человека
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
4339 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
33 отзыва
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
$35 за человека
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
50 за человека
Дискотека на яхте Старкрафт
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Дискотека на яхте Старкрафт
Начало: Ваш отель
Расписание: пятница
14 июня в 20:00
21 июня в 20:00
$45 за человека
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
35 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это
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    трансфер, гид, комфортный автобус в котором ещё давали в воду, экскурсия в подземный город, Долина любви и фантазий, город голубей, питание, проживание в новом чистом отеле, смотровая площадка, и какие-то дополнительные расходы. Вообщем! Берите! Не пожалеете! Огромная благодарность организаторам❤️🙏

    В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!
    Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное
  • А
    Артём
    28 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Всё понравилось. Султан классный гид, человек Википедия) Человек слова!!!
  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
    Очень понравилась экскурсия, гид Виктория все очень хорошо рассказывает, интересно слушать. Само памулакке ооочень красивое, бассейн Клеопатры немного опасный, но в ту погоду, в которую мы приехали, вода как раз была. Питание всю включено было. Единственный минус, что времени мало было😄
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
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    свой отпуск сильно не разгуляешься) Из предложенных вариантов мы остановились на экскурсии «По местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова» и ни разу не пожалели 😍 Места просто потрясающие! Экскурсия очень насыщенная и занимает весь день. Дорога не близкая, но мы были готовы к этому, ориентируясь на описание экскурсии. Этот день мы провели просто замечательно: посетили Церковь Св. Николая, увидели амфитеатр, ликийские гробницы, покатались на корабле и посмотрели на затонувший остров Кекова. Транспорт приехал с небольшим опозданием (перед нами гости задержали его), он был удобным, водитель вел аккуратно. Гид рассказывал много информации, давал время походить самим и сделать фотографии. Завтрак мы взяли с собой, обедом нас кормили (обед был обычным, как и на многих экскурсиях в других странах). Спасибо большое за организацию и наше приятное время провождение 🙏🏼 Всем рекомендую эту экскурсию и этот сайт 👍🏼

    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство
  • О
    Ольга
    28 января 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
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    пути других гостей, а я в это время мирно спала и набиралась сил для путешествия. Я была к этому готова заранее, ведь я прочла описание самой экскурсии, перед бронированием пообщалась с менеджером и для меня ничего не было сюрпризом) Это было неповторимое путешествие по древним городам Турции, которые восхищают своей историей и красотой. Мы увидели античный город Мира, где на склонах гор высекли наскальные гробницы и построили римский амфитеатр, посетили церковь Святого Николая, покровителя моряков и детей, и отправились на остров Кекова, где под водой прячутся руины затонувшего города. Я получила удовольствие от прогулки на яхте с прозрачным дном, которая дала возможность увидеть подводный мир. Перед церковью мы заехали в иконный центр. Я взяла небольшую иконку и свечи. Я всегда, посещая такие святые места, привожу домой приложенных к святыням обереги. Очень удобно что входные билеты не входят в стоимость экскурсии и мы сами решаем куда мы хотим пойти. Некоторые в группе были мусульмане и не захотели посещать церковь Св. Николая (в первую очередь удобно для них). Я выбрала посещение всех локаций и осталась очень довольна) Наш гид был очень интересным и увлекательным рассказчиком, который поделился с нами множеством фактов и легенд об этих местах. Очень благодарна ему что не перегружал нас информацией, а давал четко, по делу и предоставлял свободное место для прогулки и фотографий. Транспорт был комфортабельным и безопасным, обед был вкусным и сытным. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я не заметила, как пролетело время. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Турции и ее культуре, а также насладиться природой и морем.

    Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая
  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Волшебство ночной Аланьи
    Классная экскурсия!!!
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2022
    Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
    Нам повезло, что лаванда ещё цвела в июле! Маршрут отличный, было весело и интересно. Лавандовые поля прекрасны. Озеро впечатляет. Лодку дёгтя
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    оставили пункты питания. Мне каждый раз непонятно почему некоторые экскурсионные компании выбирают максимально непотребные пункты питания, когда в соседнем здании иностранцы сидят в полное себе приличном светлом ресторане и едят из приличной посуды приличную еду?))) Для меня это пока неразгаданная загадка! А в остальном экскурсию рекомендую.

  • А
    Айнура
    20 сентября 2021
    Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
    Организация отличная! Нам было очень весело и интересно!
  • А
    Анна
    4 апреля 2021
    Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
    Очень мало времени на прогулку, неоправданно долгие остановки в "торговых“ точках, а ведь могли как минимум час за счёт них добавить к травертинам. Всё-таки такой долгий путь,а насладиться времени не хватило. А так место волшебное,конечно,и очень красивое!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Ночные»

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  2. Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
  3. Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  4. Волшебство ночной Аланьи
  5. Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
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