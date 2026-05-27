Надоело валяться на пляже и хочется приключений? Приглашаем бросить себе вызов и отправиться по бездорожью — на 17 километров.
На мощном квадроцикле вы преодолеете пыльные тропы и водные преграды, а после смоете усталость в прохладной воде. Наша программа зарядит вас порцией адреналина в безопасной среде под присмотром профи. Приготовьтесь к крутым виражам!
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля, и через 20–40 мин вы уже будете на базе сафари
- Сначала — подробный инструктаж и пробный заезд. Если вы почувствуете неуверенность — не переживайте, наш опытный гид-водитель проедет маршрут вместе с вами
- Заезд по бездорожью вы преодолеете в два этапа — в середине пути сделаем остановку на получасовой отдых в живописном месте. При желании вы искупаетесь, перекусите и пофотографируетесь
- В конце у вас будет возможность смыть пыль дорог и посмотреть профессиональные снимки и видео путешествия — их можно купить на память
Организационные детали
- Выбирайте одежду, которую не жалко испачкать. Пыль и грязь — обязательные атрибуты настоящего сафари!
- Всем участникам мы бесплатно выдаём защитные шлемы. Ценные вещи можно на время поездки убрать в сейф
- Программа не подойдёт беременным женщинам и маленьким детям. Подростки 16–17 лет могут сесть за руль под присмотром родителей после тест-драйва. Если у вас астма или аллергия на пыль, обязательно возьмите с собой необходимые лекарства
- Трансфер — из районов Oba, Alanya (центр), Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum, Okurcalar. Перед внесением предоплаты, пожалуйста, напишите нам название своего отеля
- С вами будет инструктор из нашей команды
Дополнительные услуги (по желанию)
- профессиональные фото и видео
- аксессуары: банданы, защитные очки, специальная обувь для сафари
- напитки и еда во время привала
ежедневно в 09:30, 14:30 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|КВАД сингл (билет для одного человека: водителя)
|€27
|КВАД дабл (билет для двух человек: водитель + пассажир)
|€35
|БАГГИ сингл (билет для одного человека: водителя)
|€39
|БАГГИ дабл (билет для двух человек: водитель + пассажир)
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 14:30 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 544 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
