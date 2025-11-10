Мои заказы

На яхте в живописные бухты Порто Дженевиз и Сазак из Аланьи

Приглашаем на прогулку на яхте в живописные бухты Порто Дженевиз и Сазак! Вас ждут кристально чистая вода, уединённые пляжи и морская романтика. Подарите себе день ярких эмоций и незабываемого отдыха на море!
Ближайшие даты:
2
мар4
мар7
мар9
мар11
мар14
мар16
мар
Время начала: 05:00

Описание водной прогулки

Живописная поездка Откройте для себя удивительную красоту побережья в путешествии на яхте! Вас ждёт незабываемый день среди лазурных волн, живописных бухт и потрясающих морских пейзажей. Мы отправимся в самые красивые и укромные места — бухты Порто Дженевиз и Сазак. Чистейшая вода, уединённые пляжи, потрясающие виды и тёплое солнце создадут идеальную атмосферу для отдыха. Во время прогулки вы сможете искупаться в кристально прозрачной воде, позагорать на палубе и насладиться морским бризом. Идеальное путешествие Это идеальный вариант для тех, кто мечтает провести день в расслабляющей атмосфере, вдали от городской суеты, в окружении природы и моря. Яркие впечатления, лёгкая романтика, фотографии на память и море позитива гарантированы! Не упустите шанс сделать этот день особенным — присоединяйтесь к нам! Важная информация:
Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.

Понедельник, среда, суббота в 5:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Порто Дженевиз
  • Бухта Сазак
Что включено
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте
  • Обед на борту
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Фото и видеосъемка
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 5:00.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания. Не забудьте взять с собой полотенце
  • Купальник
  • Солнцезащитный крем
  • Головной убор
  • Очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Аланьи

