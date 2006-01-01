Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Аланьи
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании
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$50 за человека

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Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании

Что вы увидите

  • ➜ Прекрасные белоснежные травертины Памуккале
  • ➜ Античный Бассейн Клеопатры (где можно искупаться)
  • ➜ Античный город Иераполис (прогуляться по нему)
  • ➜ Хорошо сохранившийся амфитеатр на 40 000 зрителей
  • ➜ Белоснежные пески Озера Салда
  • ➜ Лечебную глину, насыщенную магнием
  • ➜ Невероятной красоты бирюзовые воды Озера Салда
  • ➜ Великолепную природу и горы окрестностей
Мальдивы … Звучит так тепло … а воображение рисует белоснежные песчаные пляжи и бирюзово-прозрачные воды Индийского океана… А знали ли вы что не только Мальдивы славятся белоснежными песками и невероятного цвета водой? На западе Турции, в горах ⛰️ Тавр, где россыпью расположены множество озер, находится невероятной красоты озеро - в народе прозвано «Турецкие Мальдивы» - Озеро Салда. Его белоснежный песок и невероятного цвета вода завораживают всех, кто хоть раз побывает здесь.
Памуккале — это потрясающий феномен, созданный самой природой! Горные породы, которые образуют современное Памуккале, от землетрясений подвиглись сдвигам и разломам, дали путь к поверхности земли множеству источников подземных вод. На протяжении тысяч лет вода, перенасыщенная минералом кальций, изливается на землю, и, испаряясь под жаркими солнечными лучами, медленно осаживается на невысокий горный склон. Так медленно возникли травертины Памуккале – белоснежная ломкая поликристаллическая порода, образовавшая замысловатые террасы и бассейны, насыщенные прозрачной водой цвета аквамарин.
В 1988 году Памуккале внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это место упоминается в святых писаниях, летописях древних историков и географов.
Город 🏙️ Иераполис построенный во 2 в. до н. э. около травертин, стал популярным римским курортом и стал быстро развиваться. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых различных болезней. В период наибольшего рассвета, Иераполис получил статус фешенебельного бальнеологического курорта древности.
По сей день воды Памуккале славятся своими целебными свойствами. Самыми популярными являются два бассейна «Античнчый бассейн Клеопатры» и «Горячие источники Карахаит», которые полны полезных минеральных веществ и благоприятно влияют на нашу кожу.
Так как в период Рима Иераполис был крупным и богатым городом в его архитектуре присутствуют все признаки зажиточности: большой амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и многие другие строения. Иераполис также известен христианам как место, где погиб один из двенадцати апостолов – Филлип.
Пройдитесь по склону горы ⛰️, которую покрывает белоснежное покрывало травертин. Ощутите минеральные воды, которые до сих пор медленно стекают по этим склонам, наполняя «аквамарином» травертиновые бассейны. Прогуляйтесь по античному городу Иераполис, посетите огромный античный амфитеатр, который до сих пор готов давать театральные представления. Окунитесь в целебные воды бассейнов, оздоровившись тем самым и получив максимум расслабления и умиротворения от этих вод.
+Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего гида-историка
  • ✚ Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) (для гостей 9+)
  • ✚ Завтрак (шведский стол, чай)
  • ✚ Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • ✚ Ужин (шведский стол, напитки не включены).
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • ▬ Напитки
  • ▬ Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (для 12+) – 100 TL
  • ▬ Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (для 06-11 лет) – 50 TL
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Алании

Экскурсия проводится 02:00 - 04:00 трансфер в регионе

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
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