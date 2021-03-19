Понедельник, Четверг

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем вам встретить рассвет в одном из самых живописных мест Турции! Вы не просто будете наблюдать за первыми лучами солнца над белоснежными травертинами Памуккале, но подниметесь в небо на воздушном шаре и полюбуетесь восходом прямо в небе. 4.5 8 отзывов

TurkeyTours Ваш гид в Аланье Задать вопрос Групповая экскурсия $239 за человека 4.5 8 отзывов 🇷🇺 русский более 12 часов На автобусе, воздушном шаре Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Памуккале на рассвете + воздушные шары из Алании Полет на шаре в Памуккале из Алании станет для вас лучшей экскурсией, которую вы не должны пропустить. Этот полет будет проходить не в Каппадокии, как все предполагают, а над удивительным ландшафтом Памуккале, которую называют хлопковой крепостью. Воздушный шар (Тепловой аэростат) – это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха. Полеты осуществляются над живописными местами Памуккале. Полеты с пассажирами организуются и осуществляются от 2 до 8 человек на воздушных шарах. Мы можем организовать полеты для крупных компаний сразу на двух воздушных шарах. Совершите незабываемый полет вместе с нами, в небе! При каких мерах воздушный шар взлетает? Пилоты воздушного шаре в Памуккале каждый день меняют взлет в зависимости от ветра. Каждый день перед началом полета наши пилоты ищут лучший район взлета, проверяя направление ветра и зоны полета. Движение в воздухе также учитывается, так как гораздо безопаснее начинать полеты с меньшим количеством воздушных шаров вокруг. Комфортабельные и безопасные условия экскурсии – Полет на шаре в Памуккале из Алании Несмотря на то, что нашим приоритетом является безопасность, мы высоко ценим обслуживание клиентов. Забирая из отеля Алании, чтобы высадить наших пассажиров обратно, мы обещаем максимально возможное качество, которое мы можем. Трансфер осуществляется в комфортабельном шестиместном автомобиле (плата за трансфер не входит в стоимость тура). Продолжительность дороги из Алании в Памуккале составляет около 3 часов. Мы стараемся уменьшить нашу пропускную способность, чтобы обеспечить нашим пассажирам более качественные и безопасные рейсы. Несмотря на то, что у нас есть возможность летать в больших корзинах, наша цель состоит в том, чтобы летать в меньших корзинах, где все наши пассажиры имеют возможность передвигаться в корзине, фотографировать, как они хотят, а также безопасно занимать посадочную позицию. Краткое описание полета на шаре в Памуккале из Алании Вы можете совершить 35-минутную поездку на воздушном шаре над травертинами Памуккале и насладиться привилегированным видом с воздуха на уникальный ландшафт. Самая замечательная часть полета – наблюдать восход солнца над долинами и наслаждаться тостом с шампанским после благополучной посадки. Памятный сертификат о полете в Памуккале вы получите также после посадки. Что Обещает Экскурсия Полет на Шаре в Памуккале из Алании Во время полета вы увидите хлопковый замок – Травертины под другим углом в высоты. Памятные фотографии, сделанные на воздушном шаре, обязательно удивят вашу семью и друзей. Наша команда профессиональных гидов предложит вам прогулку по городу и окрестностям, чтобы получить больше положительных воспоминаний, или трансфер может доставить вас сразу после посадки в ваш отель в Анталии. Летайте с самым опытным оператором воздушных шаров, присоединяйтесь к лучшей поездке на воздушном шаре в Памуккале вместе с нами, наслаждайтесь комфортом небольших корзин и более длительным временем полета. Наша команда готова взять вас в путешествие, которое станет изюминкой вашей поездки в Турцию. Идеальное время для полета С точки зрения пилотов, летите ли вы рано утром или рано вечером, оба рейса хорошего качества. Но, на наш взгляд, ранние утренние полеты на рассвете, без сомнения, имеют “преимущество”. Так как поверхностный ветер обычно очень спокоен, что делает инфляцию и запуск еще более нежным и безмятежным опытом. По этой причине мы отправимся в полет на воздушном шаре на рассвете, когда солнце уже на горизонте, и вы сможете наблюдать за пробуждением природы с высоты на безопасной корзине. Подготовьтесь заранее Время и место встречи Время встречи гостей из отелей может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): Место встречи-Макдональдс рядом с древними воротами Адриана. Важная информация Не забудьте взять с собой шляпу, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки. Кроме того, мы рекомендуем вам взять с собой дополнительную одежду, потому что утренняя погода в Памуккале может быть немного прохладнее. Самое главное, возьмите с собой свои гаджеты и камеры, чтобы запечатлеть панорамный пейзаж прекрасного Памуккале. Подтверждение будет получено во время бронирования Не доступно для инвалидных колясок Все пассажиры застрахованы на сумму до 1 000 000 евро Вам будет проведен инструктаж по технике безопасности перед вылетом, если ваш рейс будет отменен в тот же день (из-за погодных условий), будет предоставлен полный возврат средств. Ваше бронирование будет перенесено на следующий день в зависимости от наличия возможности. Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки Только ваша группа будет участвовать

Понедельник, Четверг Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Полет на воздушном шаре

Страхование

Сертификат полета на воздушном шаре

Шампанское после полета

Трансфер из/в отель

Завтрак

Обед

Входной билет в Памуккале Что не входит в цену Личные расходы

Фото и видео Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, Четверг Экскурсия длится около 20 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.