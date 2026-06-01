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Из Аланьи в Каппадокию - двухдневное путешествие

Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Каппадокия — как другая планета на Земле.

Здесь вы окажетесь среди причудливых скал-худу, спуститесь в многоуровневые подземные города древних христиан и при желании встретите рассвет под сотнями парящих воздушных шаров. А ещё в Каппадокии производят лучшие вина Анатолии. Здесь захватывающе красиво, вкусно и интересно круглый год.
5
4 отзыва
Из Аланьи в Каппадокию - двухдневное путешествие
Из Аланьи в Каппадокию - двухдневное путешествие
Из Аланьи в Каппадокию - двухдневное путешествие

Описание экскурсии

День 1. В Каппадокию!

2:30–5:00 — ранний выезд и трансфер через величественные Таврские горы

7:00 — завтрак (1 час) с панорамными видами

10:00 — техническая остановка

12:30–13:00 — прибытие в регион Каппадокии

13:00 — подземный город (1 час)

  • Вы спуститесь в один из древних многоуровневых городов, где когда-то скрывались целые христианские поселения
  • Пройдёте по лабиринтам туннелей, увидите жилые комнаты, кухни, винодельни и церкви в скале
  • Узнаете, как люди жили, ели и молились под землёй, спасаясь от преследований

14:00 — обед в национальном ресторане (1 час)

15:00 — Долина Голубей (20 минут)
Вы полюбуетесь живописной долиной, которая получила название благодаря тысячам голубятен в скалах. И узнаете, зачем местные жители разводили здесь птиц.

15:20 — скальная крепость Учхисар (40 минут)

  • Вы подниметесь на самую высокую точку Каппадокии
  • Увидите следы византийской эпохи и узнаете, зачем и как строили на вершинах

16:00 — панорама Гёреме (30 минут)
Мы остановимся на смотровой с видом на знаменитый «лунный ландшафт», где вулканический туф застыл в фантастических формах.

16:30 — скальный город Чавушин и пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя (1 час)

  • Вы прогуляетесь по древнему поселению, которое было заброшено в середине прошлого века
  • Рассмотрите фрески 11 века в раннехристианском храме

17:30 — Долина Фантазий (30 минут)
Вы пройдёте мимо грибообразных скал, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. И узнаете, как природа их создала.

20:00–20:30 (лето) / 18:00–18:30 (зима) — заселение в отель и ужин. При желании вы переночуете в выдолбленном в скале номере.

Вечерние развлечения (по желанию): закат над Красной долиной, конная прогулка, поездка на квадроциклах среди причудливых скал, посещение шоу-программы «Турецкая ночь» с национальными танцами.

День 2. Утро с воздушными шарами и дорога домой

Вы встретите рассвет и увидите сотни воздушных шаров, парящих над долинами*. Можно наблюдать с земли, гоняться за ними на джипах или самим отправиться в незабываемый полёт.

8:00 (лето) / 9:00 (зима) — завтрак и выселение из отеля

9:00 — скальная крепость (1 час)

10:00–11:00 — галерея анатолийских камней

Вы рассмотрите коллекцию полудрагоценных камней региона и изделия местных мастеров.

11:15 — дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов (1 час 15 минут)

12:30 — выезд в обратный путь

15:00 — обед (1,5 часа) в историческом городе Конья

17:30 — техническая остановка

19:00 — прибытие в Манавгат и пересадка на трансферы

21:00–21:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • почему воздушные шары стали символом Каппадокии и когда здесь зародился воздухоплавательный туризм
  • зачем и как строились многоуровневые города под землёй
  • почему Каппадокия — это не город, а целый регион с уникальной геологией
  • и многое другое

Организационные детали

В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.

В стоимость включены:

  • Трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter/Vito или автобусе с кондиционером. Детские кресла не предусмотрены
  • Питьевая вода в пути
  • Страховка
  • Вход в подземный город
  • Проживание в отеле в стандартном номере
  • Ужин (1-й день) и завтрак (2-й день) без напитков

Дополнительно оплачивается:

  • Завтрак 1-го дня — €5, обед (2 дня) — €30 (напитки не включены в стоимость)
  • Доплата за одноместное размещение — €20
  • Размещение в Пещерном отеле — €35
  • Закат в Красной долине — €10
  • Конная прогулка — €50
  • Квадроциклы — €50
  • Турецкая ночь — €40
  • Погоня за шарами на джипах — €50
  • Панорама воздушных шаров — €30
  • Фотосессия — €200
  • Полёт на воздушном шаре — €100–400

Важно:

  • Страховка действует только в рамках программы — нельзя отходить от группы и пользоваться услугами других компаний
  • Отдельные программы дополнительных развлечений не подходят беременным, детям до 7 лет (рост менее 120 см) и людям с проблемами сердца и нервной системы

во вторник, пятницу и воскресенье в 03:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (обычный отель)€40
Дети до 4 летБесплатно
Стандартный (пещерный отель)€70
Дети до 4 лет (пещерный отель)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 184 туристов
Я живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так, как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Экскурсия очень понравилась! По сравнению с экскурсиями в других компаниях, здесь локаций и информации на протяжении всего маршрута было по максимуму! (Однозначно есть с чем сравнить). Ночевали в очень атмосферном
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отеле, много гуляли по красивым местам. Если хотите, чтобы вам сервировали настоящией турецкий завтрак с множеством тарелочек, а не стандартный отельный - вам сюда. И нам повезло, шары полетели! Плюс даты - большинство компаний возят свои группы в другие дни недели, благодаря этому мы были во всех локациях без толп туристов 🔥

Экскурсия очень понравилась! По сравнению с экскурсиями в других компаниях, здесь локаций и информации на протяжении
Экскурсия очень понравилась! По сравнению с экскурсиями в других компаниях, здесь локаций и информации на протяжении
Экскурсия очень понравилась! По сравнению с экскурсиями в других компаниях, здесь локаций и информации на протяжении
Экскурсия очень понравилась! По сравнению с экскурсиями в других компаниях, здесь локаций и информации на протяжении
Экскурсия очень понравилась! По сравнению с экскурсиями в других компаниях, здесь локаций и информации на протяжении
Экскурсия очень понравилась! По сравнению с экскурсиями в других компаниях, здесь локаций и информации на протяжении
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Д
Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога местами была то дождь, то снег, водитель вез нас аккуратно 👌🏽Гид интересно рассказывал, локации
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все красивые 🫰🏼Пещерный номер с джакузи прям в комнате 🤤 Вкусно кормили: завтрак и ужин в отеле включены в стоимость. Обеды платные - по 15€, тоже вкусно и сытно 😊Нам не повезло с шарами, отменили из-за ветра. Но Каппадокия красива даже без шаров 🥰 вернусь сюда летом! Отдельное спасибо Кристине - всегда на связи 🤙

Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога
Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога
Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога
Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога
Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога
Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога
Безумно понравилась экскурсия! Нам повезло - группа состояла всего из 6 человек. Ехали на минивене. Дорога
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Е
Возвращаемся с Каппадокии в отель, по свежим впечатлениям пишу отзыв. Конечно, первое это огромнейшая благодарность за профессионализм, индивидуальный подход и заботу в мелочах Кристине и Гарику)))) Первое это конечно то,
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что мы поехали 6 мая, а не 5, как планировалось и именно поэтому я попала на восхитительный полёт на шаре 7 мая. Ребята звонили, уточняли, договаривались, и для того, чтобы полёт состоялся по погодным условиям сдвинули поездку. И были правы, тк 6 шары не летели. Причём стоимость была для нас ниже рыночной, а летели какими-то крутыми шарами, не помню название. Мы ехали мини группой, и это скорее была дружеская поездка, где учитывались пожелания всех. Удобный и комфортный автобус, заранее зарезервированное вкусное питание. Калоритный отель, я брала номер в пещере-интересный опыт. Шары это конечно волшебство, но для меня конная двухчасовая прогулка среди скал на закате, когда лошадь ступает рядом с обрывом, это был просто взрыв эмоций. Хотелось чтобы прогулка ещё продолжалась) И все эти потрясающие впечатления благодаря организации ребят! Всё вовремя, точно и то что планировала)))) Да, ещё, Гарик умеет делать одно потрясающее видео на горочке, дух захватывает)))

Возвращаемся с Каппадокии в отель, по свежим впечатлениям пишу отзыв. Конечно, первое это огромнейшая благодарность за
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Татьяна
Отличная экскурсия с прекрасным гидом,на комфортном транспорте в Каппадокию❤️ Ради таких экскурсий стоит ехать в Турцию-потому что в ней Вы увидите часть её подлинной красоты,мудрости и величественности🙏 Начиная с начала
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поездки и до самого конца наш гид Гарик (Гайрат) окружил нашу группу заботой и вниманием ко всем мелочам)
Мы посетили все знаковые и открыточные места под рассказ историй этих мест Гайрата)
Экскурсия сопровождалась гидом на всем протяжении,мы много слушали,пили свежевыжатый гранатовый сок и много фотографировались и снимали,в чем Гайрат настоящий профи)
Покажет локации и снимет с вашим участием шикарный готовый рилс)
Так как у меня было др,нам подарили ночевку в гостинице с пещерными номерами в горе-это было потрясающе🙏 Утром был полет на воздушном шаре,сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать.
Такие эмоции вы вряд ли ещё где то получите🥹 Это был лучший рассвет из всех моих дней рождения🙏 Фото прикрепляю-без сомнений это лучшая экскурсия.
Успехов и процветания организаторам🙏

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