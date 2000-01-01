Травертины Памуккале и Античный город Иераполис

Отправляйтесь в Памуккале, чтобы почувствовать себя на античном курорте! Вы познакомитесь с историей...

4.8
28 отзывов
Отправляйтесь в Памуккале, чтобы почувствовать себя на античном курорте! Вы познакомитесь с историей этой уникальной природной достопримечательности, а заодно испытаете на себе благотворный эффект подземных источников и белоснежных травертин.
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис

Что вы увидите 🤩

  • Белоснежные травертины Памуккале, словно спустившееся на землю пушистое облако, в террасах которых можно искупаться
  • Античный Бассейн Клеопатры, с многочисленными пузырьками, словно от шаманского, температура воды которого держится постоянно 36 °C. В этих знаменитых минеральных радоновых ванных можно искупаться
  • Античный город Иераполис, некода славившийся своим величием
  • Самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений
  • Хорошо сохранившийся амфитеатр вмещавший в себя около 40 000 зрителей
  • Ворота Домициана, построенные в честь Императора в 86 – 87 гг. н. э
  • Храм Мартириум – место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа
  • Храм Плутоний – языческий храм, посвященный Богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду)
Памуккале – белоснежные травертины Турции
Чудо природы, объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — все это о Памуккале. Вы не останетесь равнодушными при виде восхитительных террас с бассейнами, наполненными небесно-голубой водой на белоснежных, словно с небес спустились облака травертинах. Экскурсовод расскажет Вам каким образом на склонах образовались причудливые бассейны, и как это место стало популярным в античные времена. А также у Вас будет возможность прогуляться и искупаться в них.
Античный Бассейн Клеопатры
С античных времен воды этого бассейна славились у самых знатных и богатых жителей Римской Империи, из всех уголков которой съехалась знать дабы искупаться в минеральных радоновых водах и оздоровиться. По сей день три источника, выходящих из-под земли, стекаются в одно место – Античный Бассейн Клеопатры. Состав воды настолько богат полезными веществами, что его рекомендуют даже к внутреннему употреблению. Для этого возле бассейна есть водокачка, где все желающие смогут выпить и набрать с собой этой чудодействующей воды.
Античный город Иераполис

Вы побываете в невероятном городе Иераполисе — городе, построенном рядом с источниками во II веке до нашей эры. Городе, который в античные времена славился как Римский санаторий и город, на протяжении разных эпох славящийся своими храмами и святыми местами. Прогулявшись по городу Вы сможете увидеть множество строений, после реставрации, которые и на данный момент поражают своим величием. Среди них:

  • Амфитеатр, некогда вмещающий в себя около 40000 тысяч зрителей. На сцене которого выступали императоры, проводились представления различные, проходили гладиаторские бои, бои с животными, затапливали сцены для театральных морских сражений и многие другие.
  • На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент. Убранство Бань и их величие поражает воображение и показывает нам, каким важным мероприятием было посещение Бани в Римский период жизни города.
  • Вы увидите Латрины – общественные Римские туалеты. Посещение которых, было также наподобие светского мероприятия, где помимо прямого их назначения, римляне знакомились и заводили между собой полезные знакомства.
  • Ворота Домициана, построенные в честь самого Императора Домициана в 86 – 87 гг. н. э. Они триумфально по сей день отожествляют главный вход в город Иераполис.
  • Врата Ада, или же Храм, посвященный Богу подземного царства – Плутонию (Аиду). Этот Храм служил некогда очень важным местом поклонения Богу Плутонию, ведь там в земле и по сей день есть разлом, из которого выходит ядовитый газ, убивая все живое что с ним соприкасается. В античные времена верили что это и есть вход в подземное Царство Мертвых.
  • Храм Мартириум находится на холме возле самого города Иераполис. Это то место, где после казни в самом городе Иераполис одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Святого Филиппа, было перенесено его тело и придано земле. Где в последствии была построена гробница Святого и Храм, паломничество к которому продолжалось множество столетий.
  • Некрополь Хиераполиса, место, которое хранит памятники захоронения различного периода. Здесь есть и ликийские захоронения, и периода эллинизма, склепы, саркофаги, курганы и многие другие представители.
  • На территории города еще находится множество руин, которые не менее интересно будет осмотреть в сопровождении экскурсовода или самостоятельно. Этот город точно не оставит Вам равнодушными.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый (от 12 лет)
$40
Дети (07-11 лет)
$20
Дети (00-06 лет) с местом
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида-историка
  • Завтрак и обед (в зависимости от выбора билета).
Что не входит
  • Напитки и питание (в зависимости от выбора билета)
  • Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) (для 9+) – 110 TL
  • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (для 12+) – 100 TL, (для 06-11 лет) – 50 TL
  • Параглайдинг в Памуккале (тандем) (450 метров, полет 10-15 мин) – 60 USD
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

TurkeyTours
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