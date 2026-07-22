Пляжный отдых необходимо разнообразить яркими впечатлениями! Приглашаем вас в Памуккале — место, где белоснежные травертины сияют на солнце, а древний город Иераполис готов открыть вам свои тайны.
У вас будет возможность искупаться в термальном бассейне и принять грязевую ванну, а также увидеть бассейн Клеопатры.
У вас будет возможность искупаться в термальном бассейне и принять грязевую ванну, а также увидеть бассейн Клеопатры.
Описание экскурсииСияющие травертины Памуккале — чудо природы и «объект Всемирного наследия ЮНЕСКО». Белоснежные террасы с небесно-голубой водой не оставят вас равнодушными. Гид расскажет, как образовались эти бассейны и почему место стало популярным ещё в античности. Бассейн клеопатры Это место, где природа и античная архитектура слились воедино, а живительная вода дышит историей. Купание здесь — не просто отдых, а настоящий «ритуал исцеления, телесного и душевного». Люди стремятся сюда не только ради мягких минеральных источников, но и ради того, чтобы почувствовать древность, подзарядиться энергией — будто у самого начала времён. Античный курорт и амфитеатр Вы посетите Иераполис (II век до н. э.) — город, построенный рядом с целебными источниками. Что вы увидите в Иераполисе:
- Амфитеатр — вмещал до 40 000 зрителей. Здесь проходили гладиаторские бои, представления и даже морские сражения.
- Римские бани — одна из них сегодня работает как музей.
- Латрины — общественные туалеты, где римляне общались и заводили знакомства.
- Ворота Домициана (86–87 гг. н. э.) — триумфальный вход в город.
- Плутоний (Врата Ада) — храм с разломом, из которого выходит ядовитый газ. В древности его считали входом в царство мёртвых.
- Мартириум — гробница и храм на месте погребения апостола Филиппа.
- Некрополь — захоронения разных эпох: от ликийских гробниц до эллинистических саркофагов. Город Иераполис не оставит вас равнодушным! Важно! Программа может отличаться в зависимости от организатора.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Травертины Памуккале
- Античный город Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги русскоговорящего гида-историка
- Ужин.
Что не входит в цену
- Напитки, завтрак и обед
- Входной билет в Памуккале (для 9+) - 110 TL
- Входной билет в античный бассейн Клеопатры: для 12+ - 100 TL, для 6-11 лет - 50 TL
- Параглайдинг в Памуккале (тандем) (450 метров, полет 10-15 минут) - 60 USD.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия замечательная 👍 Потрясающие виды, места. Отдельное спасибо гидам!
Тем кто захочет приобрести данную экскурсию, нужно знать, что это очень длинная поездка. Оооочень. Вышло почти 22 часа от отъезда до прибытия
Тем кто захочет приобрести данную экскурсию, нужно знать, что это очень длинная поездка. Оооочень. Вышло почти 22 часа от отъезда до прибытия
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Н
Путешествие из Алании в Памуккале долгое, но интересное. Гид рассказал очень много интересного из истории Турции, обычаев и о природе региона. Вся экскурсия проходила в нормальном темпе. Спокойно останавливались на
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А
Просто шикарная экскурсия! Да, очень долгая дорога, забрали нас в 2:20 ночи, приехали на конечную точку к 13-14 ч.) Но это однозначно того стоило! Прикладываю фото)
гиды Екатерина и Хусейн просто супер, интересно и весело рассказывали)
Нас кормили три раза, еда хорошая, вкусная!) еще поили вином)
В общем, впечатления огонь! да, дорога единственный минус данного длительного путешествия) По стоимости: это того стоит однозначно!)
гиды Екатерина и Хусейн просто супер, интересно и весело рассказывали)
Нас кормили три раза, еда хорошая, вкусная!) еще поили вином)
В общем, впечатления огонь! да, дорога единственный минус данного длительного путешествия) По стоимости: это того стоит однозначно!)
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Е
Очень понравилась поездка, дорога долгая, но были тематические остановки на дегустацию вина, на озере салда. Само памаккуле красивое, обязательно стоит брать бассейн клеопатры. Рекомендую взять тёплые вещи в поездку, утром и вечером очень холодно. Отдельное спасибо гидам Кате, Айшэ и Хуссейну, веселили и заботились о всех всю поездку!
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В
Очень впечатляет травертины, и ераполис, ради этого стоит посвятить день, гиды доброжелательные весёлые создали тёплую атмосферу во время путешествия.
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Е
Отличная экскурсия по местам древних цивилизаций. Гид подробно рассказывала о истории края, с блеском в глазах. Все понравилось. Памукалле немного не так представлялось, ванны не такие глубокие и довольно скользко. В целом экскурсию рекомендую.
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