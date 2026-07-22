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обратно. Три раза кормят. Причём интересно, еда входит в стоимость, а напитки нет.

Возьмите с собой в дорогу воду, полтора-два литра на человека. Обязательно крем spf. Солнце очень сильно припекает. Очки солнцезащитные обязательно. Кто захочет посетить бассейн, с собой полотенце и купальник.

По посещению винодельни и "каменоломни": вино и различные напитки и масла с такими же характеристиками продаются в магазинах в 2-3 раза дешевле), а ювелирные украшения с султанитом раз в 5 дешевле. Не ведитесь, что там натуральный султанит, там только искусственный. Натуральный камень таких размеров стоит несколько тысяч долларов, но не 100 долларов за камень в серебре. Подомные методы вытягивания денег работают на любом курорте любой страны)

В общем и целом данная экскурсия 10 из 10.

Ах да, возьмите с собой повербанк, пригодится в долгой дороге.

Всем добра✌️