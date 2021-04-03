Групповая
до 28 чел.
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Памуккале на рассвете + воздушные шары из Алании Полет на шаре в Памуккале из Алании станет для вас лучшей экскурсией, которую вы не должны пропустить»
Расписание: Понедельник, Четверг
$250 за человека
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в пещерном отеле (из Аланьи)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
«5:00 — по желанию: полёт на воздушном шаре или наблюдение за шарами с земли»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
€39 за человека
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Аланьи
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле
«Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
12 фев в 03:00
€62 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 апреля 2021Памуккале — природный феномен и бальнеологический курорт на юго-западе Турции. Турки назвали чудо природы «Хлопковый замок». Обязательно к посещению.
- JJoko2 апреля 2021Место с потрясающей историей
- LLaurent27 марта 2021Великолепные места, которые нельзя пропустить!
- EEvgeniya24 марта 2021Бассейны работают по очереди, включают воду то в одном, то в другом. Что (видимо) породило историю, что часть бассейнов пересохла. Это не правда!
- EErdinс19 марта 2021Думаю, стоит посетить руины. . Очень тихо и умиротворенно. . Дождливая и туманная погода тоже придает поездке иную мистичность. Это
- AAlessia11 марта 2021Археологические раскопки Иераполис - одно из самых важных мест в Турции. Помимо природных бассейнов Хлопкового замка, здесь находятся греческие руины, представляющие важный исторический интерес, впечатляющий театр выделяется. Я очень рекомендую посещение
- uufuk12 февраля 2021История, природа и здоровье все в одном
