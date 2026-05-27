Представить жизнь древних городов, ощутить масштаб античной империи и заехать на водопад Куршунлу
За один день можно объять две тысячи лет истории, если знать дорогу к главным сокровищам. Мы станем проводниками и покажем вам настоящую Памфилию. Вы увидите улицы Перге, помнящие бронзовый век, и античные колонны храма Аполлона. Проникнитесь величием римского театра в Аспендосе и насладитесь прохладой водопада.
Описание экскурсии
Древний Перге
Когда-то это был крупнейший центр области Памфилии. До сих пор среди руин легко представить шумную толпу на агоре и колесницы, въезжающие в город. Здесь тесно переплелись эллинистические и римские традиции зодчества: монументальные ворота, колоннады, римские бани, стадион и амфитеатр.
Античный Аспендос
Вы узнаете историю города и оцените замысел архитекторов в древнегреческом театре. Он вмещает до 15 тысяч зрителей и до сих пор используется по назначению: здесь проходят фестивали и концерты. Изюминка строения — в акустике (голос актёра на сцене слышен даже на самых верхних рядах).
Сиде: город-музей под открытым небом
В эпоху Римской империи Сиде процветал как важнейший торговый порт. Гуляя по его старым улочкам, вы будете встречать следы былого величия: фрагменты крепостных стен, колонны, фонтаны, античный рынок агору, театр. Но главная достопримечательность — храм Аполлона у самой кромки воды.
Водопад Куршунлу
Вас ждёт прогулка по живописным тропинкам, мостикам и смотровым площадкам, откуда открываются лучшие виды на каскады воды. Здесь приятно освежиться, вдохнуть полной грудью хвойный воздух и сделать фото на память.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, обед, входные билеты в Перге, Аспендос и Сиде
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
