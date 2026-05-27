За один день можно объять две тысячи лет истории, если знать дорогу к главным сокровищам. Мы станем проводниками и покажем вам настоящую Памфилию. Вы увидите улицы Перге, помнящие бронзовый век, и античные колонны храма Аполлона. Проникнитесь величием римского театра в Аспендосе и насладитесь прохладой водопада.

Древний Перге

Когда-то это был крупнейший центр области Памфилии. До сих пор среди руин легко представить шумную толпу на агоре и колесницы, въезжающие в город. Здесь тесно переплелись эллинистические и римские традиции зодчества: монументальные ворота, колоннады, римские бани, стадион и амфитеатр.

Античный Аспендос

Вы узнаете историю города и оцените замысел архитекторов в древнегреческом театре. Он вмещает до 15 тысяч зрителей и до сих пор используется по назначению: здесь проходят фестивали и концерты. Изюминка строения — в акустике (голос актёра на сцене слышен даже на самых верхних рядах).

Сиде: город-музей под открытым небом

В эпоху Римской империи Сиде процветал как важнейший торговый порт. Гуляя по его старым улочкам, вы будете встречать следы былого величия: фрагменты крепостных стен, колонны, фонтаны, античный рынок агору, театр. Но главная достопримечательность — храм Аполлона у самой кромки воды.

Водопад Куршунлу

Вас ждёт прогулка по живописным тропинкам, мостикам и смотровым площадкам, откуда открываются лучшие виды на каскады воды. Здесь приятно освежиться, вдохнуть полной грудью хвойный воздух и сделать фото на память.

