Отправьтесь в захватывающее приключение из Аланьи на кабриолетах! Вы увидите живописные каньоны и водопады. Прогуляетесь по традиционной турецкой деревне. Насладитесь панорамными видами города с обзорных площадок. И проведёте время у реки Димчай с купанием и обедом.
Описание экскурсии
- Королевский водопад Аланьи — купание и фотосессия в живописном месте (30 минут).
- Смотровая площадка «I Love Alanya» — панорамные виды города и побережья (20 минут).
- Деревня Оба Алачами — рынок, традиционные дома, дегустация гёзлеме (30 минут).
- Каньон Чамлыбель — прогулка по живописному маршруту к водопаду (45 минут).
- Река Димчай — отдых, купание и обед на природе (1,5 часа).
- Весёлые водные бои на кабриолетах — динамичное развлечение под музыку во время поездки.
Организационные детали
- Поездка проходит на открытых кабрио-автомобилях — минибусе, автобусе или джипе. В транспорте будет играть громкая музыка.
- Гид из нашей команды сопровождает группу, но предоставляет общую информацию (на русском и английском языках) только во время остановок.
- Водные бои проводятся во время движения.
- Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные и безалкогольные напитки, фото- и видеосъёмка.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 853 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье и Аланьи для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
