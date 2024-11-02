-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по каньону Сападере и древнему городу Сиедра
Погрузитесь в историю античного города Сиедра и насладитесь живописными водопадами каньона Сападере. Индивидуальная экскурсия с трансфером
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
€340
€399 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Аланьи
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
€40 за человека
-
15%
Групповая
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Исследовать древние руины и отдохнуть в сердце природы
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€34
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 ноября 2024Очень понравилась экскурсия, душевный гид, комфортный авто, вкусная шарлотка, и такие красивые места! Сиедра в самое сердце - красиво и ни души вокруг. Спасибо большое! Обязательно поедем ещё на другие экскурсии в следующий раз и будем рекомендовать друзьям 🧡
- ППолина21 августа 2024Мы посетили Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере с гидом Вадимом, и это было просто потрясающее путешествие. Вадим –
