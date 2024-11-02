Мои заказы

Экскурсии Аланьи об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Аланье, цены от €34, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
На машине
8 часов
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по каньону Сападере и древнему городу Сиедра
Погрузитесь в историю античного города Сиедра и насладитесь живописными водопадами каньона Сападере. Индивидуальная экскурсия с трансфером
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
€340€399 за всё до 4 чел.
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Аланьи
На автобусе
На яхте
13 часов
Водная прогулка
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Аланьи
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
€40 за человека
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
На автобусе
6.5 часов
-
15%
6 отзывов
Групповая
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Исследовать древние руины и отдохнуть в сердце природы
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€34€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 ноября 2024
    Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
    Очень понравилась экскурсия, душевный гид, комфортный авто, вкусная шарлотка, и такие красивые места! Сиедра в самое сердце - красиво и ни души вокруг. Спасибо большое! Обязательно поедем ещё на другие экскурсии в следующий раз и будем рекомендовать друзьям 🧡
  • П
    Полина
    21 августа 2024
    Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
    Мы посетили Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере с гидом Вадимом, и это было просто потрясающее путешествие. Вадим –
    читать дальше

    отличный гид, замечательный рассказчик и очень приятный собеседник, который буквально заражает своей любовью к истории.

    Он показал нам не только основные достопримечательности, но и несколько скрытых уголков, которые не входили в программу экскурсии, что сделало наше путешествие еще более особенным.

    Экскурсия была идеально сбалансирована: время на каждом этапе маршрута было распределено так, чтобы мы смогли насладиться каждым местом в полной мере, без лишней спешки. Благодаря этому, экскурсия оставила только самые положительные впечатления.

    Природа и древняя архитектура потрясли нас своей красотой. Античный город Сиедра оказался настоящим сокровищем, а Вадим позаботился о том, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и увлеченно. Прощались уже как с друзьями.

    Рекомендуем всем эту экскурсию – она подарит вам незабываемые впечатления!

