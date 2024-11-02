читать дальше

отличный гид, замечательный рассказчик и очень приятный собеседник, который буквально заражает своей любовью к истории.



Он показал нам не только основные достопримечательности, но и несколько скрытых уголков, которые не входили в программу экскурсии, что сделало наше путешествие еще более особенным.



Экскурсия была идеально сбалансирована: время на каждом этапе маршрута было распределено так, чтобы мы смогли насладиться каждым местом в полной мере, без лишней спешки. Благодаря этому, экскурсия оставила только самые положительные впечатления.



Природа и древняя архитектура потрясли нас своей красотой. Античный город Сиедра оказался настоящим сокровищем, а Вадим позаботился о том, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и увлеченно. Прощались уже как с друзьями.



Рекомендуем всем эту экскурсию – она подарит вам незабываемые впечатления!