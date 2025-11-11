Пиратская прогулка в Аланье предлагает незабываемое путешествие на корабле. Вас ждут кристально чистые воды Средиземного моря, весёлая пенная вечеринка и вкусный обед.
Путешествие начинается из гавани Аланьи, проходит мимо пляжа Клеопатры
6 причин купить эту прогулку
- 🏴☠️ Пиратская атмосфера
- 🌊 Купание в открытом море
- 🎉 Весёлая пенная вечеринка
- 🍽️ Вкусный обед на борту
- 📸 Яркие фото на память
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Пляж Клеопатры
- Пещера Влюбленных
- Пещера Пиратов
Описание водной прогулки
Пиратское путешествие начинается из гавани Аланьи:
- Мы пройдём мимо знаменитого пляжа Клеопатры — с воды вы полюбуетесь золотистым песком
- Сделаем остановку для купания и отдыха у пещеры Влюбленных — удивительного места, окутанного легендами
- Вы увидите пещеру Пиратов, где, по преданию, прятались настоящие морские разбойники
Когда корабль выходит в открытое море — начинается веселье!
- Вас ждёт настоящий праздник: танцы, музыка и пенное безумие
- Будем останавливаться в красивых бухтах, чтобы поплавать в открытом море
- Обязательно пообедаем — курица на гриле, рис, салат и прохладительные напитки
А на обратном пути вы ещё раз полюбуетесь панорамами Аланьи с морской глади — теперь в лучах послеобеденного солнца.
Организационные детали
- Прогулка подходит для детей: во время пенной вечеринки они могут находиться в отдельной зоне
- В стоимость включен обед с безалкогольными напитками
- На борту есть спасательные жилеты
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€30
|Детский 0–4
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1357 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!Задать вопрос
Входит в следующие категории Аланьи
