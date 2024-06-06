Речные прогулки в Аланье

Найдено 6 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Аланье, цены от €14, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 за человека
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая
9 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
35 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
9 часов
17 отзывов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3330 за человека
Вечеринка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
40 за человека
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    6 июня 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прошло все не плохо
    Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо
  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Организация хорошая, катамаран современный и надежный, виды и локация - потрясающие! Не совсем понятна была очерёдность посешения достопримечательностей. Рыбалка -
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    ну так себе, посмеяться и за удочку подержаться. Один чел поймал рыбку величиной с палец. Но главное - природа, виды, вода!!! И да, аорой ОЧЕНЬ сильный ветер - что то теплеькое накинуть на плечи - не помешает

  • А
    Альбина
    6 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
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    окруженный горами и лесами, видели много птиц 🦅. В феврале прохладно, нужно одеваться тепло. Мы останавливались на рыбалку, наслаждались поездкой, гид в дороге рассказывал о каньоне. Экскурсия прошла осень интересно)) Спасибо организаторам и сайту ♥

    Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿
  • О
    Ольга
    2 ноября 2023
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Поездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие просто.
    Поездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие простоПоездка на Green Canyon стоит того, виды с кораблика потрясающие просто
  • В
    Виктория
    1 ноября 2023
    На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
    Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:) И она прошла отлично.
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    Водитель встретил нас в отеле, по дороге заехали ещё в пару отелей, забрали туристов оттуда. Приехали на причал, загрузились на яхту. Первая остановка для купания напротив красной башни и аланийской гавани, посмотрели, полюбовались, искупались. Потом остановка для купания напротив пляжа Клеопатры, потом обед (курица, рис или макароны, салат). Потом ещё одна остановка для купания. Там же продевали мороженное в дыне, необычно и вкусно, 8 евро за порцию. На обратной дороге была пенная дискотека. Для смыва пены после дискотеки ещё раз остановились для купания в море:). На причале встретил водитель, отвёл до машины, развез по отелям. Я человек мнительно- волнительный, очень боялась за обратный трансфер:) но все организовано отлично! Спасибо организаторам, водителю трансфера, команде яхты Admiral black. Если отдыхаете в Алании и близлежащих посёлках смело рекомендую данную прогулку. За 20 евро за экскурсию (первый взнос оплатила бонусом от сайта)получили море впечатлений. Трансфер от нашего отеля 6 евро, но нас везли из посёлка Окуджалар.

    Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)
  • Д
    Даша
    16 октября 2023
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Отличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во время водной прогулки было достаточно
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    времени и для купания, и на обед (шведский стол, но главное - шикарный вид с террасы ресторана). Сам Зелёный каньон изумителен: глубокий и яркий цвет воды, прохлада и ветер, фактурные горы вокруг. Однозначно рекомендую тут побывать. *Советую на корабле не занимать места у бортика, а встать на носу - отсюда виды более впечатляющие:)

    Отличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во времяОтличная альтернатива пляжному отдыху! Поездка чётко организована: доехали до каньона быстро и с комфортом, во время
  • A
    Anzor
    10 октября 2023
    На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
    Всё прошло супер! Забрали с отеля, привезли обратно. Капитан Баба очень весёлый мужик, бодрил и веселил всех!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
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  1. Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
  2. На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
  3. Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
  4. Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
  5. Вечеринка на яхте
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