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По бездорожью на квадроциклах: из Аланьи - к Таврским горам

Скорость, драйв и пыль дорог
Прокатитесь на квадроциклах по живописным окрестностям Аланьи и почувствуйте настоящий драйв бездорожья! Горные тропы и панорамы Таврских вершин — приключение, в котором сочетаются яркие эмоции, природные пейзажи и остановки для фотографий.
5
1 отзыв
По бездорожью на квадроциклах: из Аланьи - к Таврским горам
По бездорожью на квадроциклах: из Аланьи - к Таврским горам
По бездорожью на квадроциклах: из Аланьи - к Таврским горам

Описание экскурсии

  • Инструктаж. Мы расскажем о правилах безопасности и о том, как управлять квадроциклом.
  • Горные и лесные тропы Аланьи. Вы прокатитесь по горным тропам под руководством опытных инструкторов. Поездка по бездорожью, пыльным дорогам и каменистым участкам подарит яркие эмоции и заряд адреналина.
  • Панорамы гор Таурус. Сделаем остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться на фоне гор.

Организационные детали

  • До места сафари и обратно довезём вас на комфортабельном минивэне.
  • В стоимость входят трансфер, аренда квадроцикла и шлема, услуги инструктора, страховка. Перекус и напитки можно взять с собой.
  • Важно знать: дети от 5 до 14 лет катаются на пассажирском сиденье вместе со взрослым. Участникам необходимо быть в относительно хорошей физической форме. Беременным участие не рекомендуется.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:00 и 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный для 1 человека на 1 квадроцикле (от 14 лет)€30
Для 2 человек на 1 квадроцикле€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 219 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
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и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Артем
маршрут понравился, расстояние приличное хватает накататься.
маршрут понравился, расстояние приличное хватает накататься.
маршрут понравился, расстояние приличное хватает накататься.
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