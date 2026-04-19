Прокатитесь на квадроциклах по живописным окрестностям Аланьи и почувствуйте настоящий драйв бездорожья! Горные тропы и панорамы Таврских вершин — приключение, в котором сочетаются яркие эмоции, природные пейзажи и остановки для фотографий.
Описание экскурсии
- Инструктаж. Мы расскажем о правилах безопасности и о том, как управлять квадроциклом.
- Горные и лесные тропы Аланьи. Вы прокатитесь по горным тропам под руководством опытных инструкторов. Поездка по бездорожью, пыльным дорогам и каменистым участкам подарит яркие эмоции и заряд адреналина.
- Панорамы гор Таурус. Сделаем остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться на фоне гор.
Организационные детали
- До места сафари и обратно довезём вас на комфортабельном минивэне.
- В стоимость входят трансфер, аренда квадроцикла и шлема, услуги инструктора, страховка. Перекус и напитки можно взять с собой.
- Важно знать: дети от 5 до 14 лет катаются на пассажирском сиденье вместе со взрослым. Участникам необходимо быть в относительно хорошей физической форме. Беременным участие не рекомендуется.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный для 1 человека на 1 квадроцикле (от 14 лет)
|€30
|Для 2 человек на 1 квадроцикле
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 219 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
маршрут понравился, расстояние приличное хватает накататься.
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