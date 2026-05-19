Природа щедро одарила Западный Тавр: склоны укрыты покрывалом из сосен, ущелья скрывают заводи и водопады, а под землёй таится кружево сталактитов и сталагмитов.
По деревянным настилам вдоль крутых скал вы пройдёте над бирюзовыми лагунами и полюбуетесь игрой света на сводах пещеры. Под шёпот речных перекатов отдохнёте и пообедаете, а при желании — освежитесь в прохладной воде.
Описание экскурсии
- Банановые плантации по пути в Таврские горы
- Каньон Сападере в сердце Западного Тавра. Вдоль отвесных скал, водопадов и лагун обустроена деревянная тропа
- Пещера Дим — подземное царство со сталактитами, сталагмитами и озером в подсветке
- Долина реки Дим-Чай с естественными бассейнами и водными горками. Будет время на отдых, купание, обед
Тайминг
Дорога в одну сторону займёт ~1,5 часа. По ~1,5 часа у вас будет в каньоне и долине. Для посещения пещеры запланировано ~45 минут.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, обед (курица, макароны, салаты, без напитков), посещение плантаций, каньона, долины
- Дополнительно оплачиваются: напитки, лепёшки гёзлеме (по желанию), билет в пещеру (270 турецких лир)
- Обратите внимание: экскурсия проходит на английском языке
- Поездка не рекомендуется беременным и людям с проблемами спины или сердца
- На маршруте запрещено курить
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный вход в каньон включен, пещера Дим — по желанию
|€29
|Дети (4-11 лет)
|€20
|Младенец (0-3 лет)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия
