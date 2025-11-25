Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие, включающее сафари, рафтинг и зиплайн! Этот тур подарит вам массу адреналина, заряд энергии и незабываемые эмоции. Насладитесь невероятными пейзажами и испытайте себя в трех незабываемых активностях.

Описание водной прогулки Путешествие с драйвом Сафари на багги — покорите извилистые и пыльные маршруты на багги, ощутите драйв и соревнуйтесь с друзьями или семьей. Управляя своим багги, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу свободы и приключений. Рафтинг — испытайте себя на бурных порогах горной реки! Это занятие не только поднимет вам настроение, но и станет источником ярких впечатлений. На маршруте предусмотрены остановки, чтобы вы могли искупаться и расслабиться. Зиплайн — завершите день головокружительным полетом над каньоном. Почувствуйте свободу и захват дух, наслаждаясь видами с высоты. Во время путешествия вас также ждёт вкусный обед на берегу реки. Этот насыщенный день станет для вас ярким событием отпуска и подарит воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова!

