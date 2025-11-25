Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие, включающее сафари, рафтинг и зиплайн! Этот тур подарит вам массу адреналина, заряд энергии и незабываемые эмоции. Насладитесь невероятными пейзажами и испытайте себя в трех незабываемых активностях.
Описание водной прогулкиПутешествие с драйвом Сафари на багги — покорите извилистые и пыльные маршруты на багги, ощутите драйв и соревнуйтесь с друзьями или семьей. Управляя своим багги, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу свободы и приключений. Рафтинг — испытайте себя на бурных порогах горной реки! Это занятие не только поднимет вам настроение, но и станет источником ярких впечатлений. На маршруте предусмотрены остановки, чтобы вы могли искупаться и расслабиться. Зиплайн — завершите день головокружительным полетом над каньоном. Почувствуйте свободу и захват дух, наслаждаясь видами с высоты. Во время путешествия вас также ждёт вкусный обед на берегу реки. Этот насыщенный день станет для вас ярким событием отпуска и подарит воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова!
Среда и пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Услуги гида
- Обед на берегу реки
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
Сегодня в 07:30
28 ноя в 07:30
€30 за человека
Водная прогулка
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Погрузитесь в мир приключений с рафтингом, багги и зиплайном. Ощутите адреналин и зарядитесь энергией на весь день
Начало: Аланья
Расписание: В зимний период среда пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
-
10%
Групповая
Захватывающий тур по Аланье
Погрузитесь в мир приключений в Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн. Испытайте адреналин и насладитесь природой в одном туре
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 7:30.
Завтра в 07:30
27 ноя в 07:30
$40.50
$45 за человека