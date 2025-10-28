лишние 40 минут, как следствие опоздала на ужин в отеле. Про организацию мероприятия: имейте в виду, меняйте деньги заблаговременно, а то это станет вашим вопросом. По итогу гид разменял 100-долларовую купюру, но надеялся, видимо, что это сделаю я. Обед — плохой. Пересоленный салат, рыба ужаренная настолько, что просто есть там уже нечего, макароны даже брать не стала, слипшиеся, переваренные на вид. Второй изюминкой стала ситуация с обслуживанием на баре. Принимала заказ и рассчитывала меня девочка лет 10, девочка не понимала ни русского, ни английского языка, в связи с чем ценник на кофе и шоколад скакал, по итогу так и не поняла, видимо, переплатила, но и бог с ним. Сервис). Сама программа данной экскурсии ни о чем. Два пляжа (если можно их так назвать) с посещением по часу, два по 30 минут. Последние два находились в 5 минутах пути друг от друга. Смысл переплывать из одного места в другое не ясен. Резюмирую по экскурсии: из плюсов-вода на пляжах в общем и целом чистая и красивая, кроме того имеется wi fi в автобусе; из минусов - организация мероприятия.