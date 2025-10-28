Отправьтесь в морское путешествие из Аланьи к скрытым райским уголкам Средиземноморья — острову Сулуада и бухте Адрасан. Вас ждут кристально чистые воды, белоснежные пляжи и захватывающие виды, а после — вкусный обед!
Описание экскурсииТурецкие Мальдивы Экскурсия из Аланьи на остров Сулуада — это уникальная возможность открыть для себя один из скрытых райских уголков Средиземного моря. Остров Сулуада, известный как «турецкие Мальдивы», восхищает своими белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Ранним утром мы выезжаем из Антальи и направляемся к побережью Адрасана, откуда на катере отправляемся к острову. Примерно через 45 минут морской прогулки мы останавливаемся в живописных бухтах для купания. В рамках тура предусмотрены остановки на двух пляжах острова, а также в таких уединённых местах, как бухты Дженевиз и Аксеки. На борту вас также ждет вкусный обед. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться морем, природой и спокойствием! Важная информация:
- Пожалуйста, укажите место посадки в Аланье, Анталье, Белеке или Кадрие при бронировании.
- Дети младше 3 лет — бесплатно.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу, купальник и полотенце.
- Тур зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности.
- Пассажиры с ограниченной подвижностью должны заранее узнать информацию о возможности размещения.
- Маршрут может немного измениться в зависимости от местных условий и расписания.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи острова (2 разных пляжа)
- Бухта Аксеки
- Бухта Дженовез (Ceneviz)
- Остановки для купания в открытом море и возможность снорклинга
Что включено
- Трансфер из Аланьи и обратно
- Прогулка на катере
- Обед на борту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Оборудование для снорклинга (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель или месторасположение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, укажите место посадки в Аланье, Анталье, Белеке или Кадрие при бронировании
- Дети младше 3 лет - бесплатно
- Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу, купальник и полотенце
- Тур зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности
- Пассажиры с ограниченной подвижностью должны заранее узнать информацию о возможности размещения
- Маршрут может немного измениться в зависимости от местных условий и расписания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
28 окт 2025
Очень красивая и насыщенная экскурсия. Было достаточно времени поплавать и сделать фотографии. Был комфортный микроавтобус с wi-fi и и также с водой, что очень даже приятно. Хоть и дорога занимает в одну сторону около 4 часов все прошло максимально комфортно.
Т
Татьяна
17 окт 2025
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась, мы увидели Турецкие мальдивы во всей их удивительной красе💋 Все понравилось и трансфер и теплоход и обслуживание, очень приятные люди. Единственное, из Алании очень далеко ехать, удобнее из Кемера конечно. Мы из Тюрклер ехали до точки отправления 4 часа, обратно 5 часов.
Н
Наталья
12 окт 2025
Прямо очень хорошая экскурсия. Много купания и красоты
Л
Лилия
5 окт 2025
Экскурсия отменилась. Полагаю, потому что октябрь и в Аланью нет смысла ехать меня забирать. В несезон рассчитывайте ехать если вы в Анталье
И
Иван
24 сен 2025
Только пляжи хороши, все остальное в туре отврат.
На корабле не разрешали тоже воду свою пить, сразу подбегали и говорили нельзя, бред полнейший и тут же предлагали купить именно все только
На корабле не разрешали тоже воду свою пить, сразу подбегали и говорили нельзя, бред полнейший и тут же предлагали купить именно все только
Ю
Юлия
18 сен 2025
Спасибо большое за тур. Было всё замечательно, кораблик нас вывез в открытое море, супер!!! Море чистое, красота кругом. Подвезли к острову накупались. Покормили - рыба дорада- супер. Очень вкусно пожаренная.
M
M4likov2
26 авг 2025
Вчера был на этой ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ!! ПРИНЦЕПИ САМО НАХОЖДЕНИЯ НА ЛОДКЕ ОТЛИЧНО! ОБЕД ОТЛИЧНО! НО ВОТ ЕСТЬ ЛОЖКА ДЕКТЯ!! ЕХАТЬ 5ЧАСОВ ЧТОБ ПОКАТАТЬСЯ 5 ЧАСОВ НА ЛОДКЕ И 13ЧАСОВ ПРОВЕСТИ
Д
Дарья
4 авг 2025
Обратная поездка до отеля возмутила тогда, когда мы свернули не по заданному маршруту, а ВНИМАНИЕ, на встречу к другу нашего водителя. Забрали его и продолжили движение в нужную сторону. Потратили
К
Ксения
3 авг 2025
Прекрасная экскурсия… Приехали домой-грусть,тоска… За 2дня уже так сдружились,будто уже чего то и не хватает… Отдельное спасибо обоятельному гиду Бахе,очень интересно рассказывает,никого не оставит равнодушным к своей стране и к самой Каппадокии. Каппадокия великолепна своим величием и масштабом. Ну а полет на шарах даже и комментировать не стоит. Это нужно видеть. Турция это ❤️
А
Артем
31 июл 2025
Все было великолепно, огромное спасибо за организацию экскурсии на высшем уровне.
М
Михаил
8 июл 2025
В описании к Эскурсии было написано на катере группа до 19 человек, по факту большой дымящий и шумный дебаркадер на 100 человек, очередь с тарелками на обед с макаронами и нагетсами, хрипящая колонка, было написано что заканчивается в 15.00, по факту закончили в 16.30, ехали 5,5 часов туда и еще дольше обратно, ужин в минус в отеле
Т
Таня
Д
Дмитрий
24 мая 2025
Сама экскурсия супер,если вы отдыхаете в Анталии или Кемере, но брать ее из Алании это просто ад,по заявленному в описании экскурсии,ехать мы в одну сторону должны 3 часа,по факту будете
К
Карина
Ю
Юрий
18 мая 2025
Организация тура просто ужасная. Организатор подтверждает наличие тура, а за 12 сообщил, что тур изменился и если что-то не устраивает, вы можете отменить бронь (бесплатная же отмена брони делается за
