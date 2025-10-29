Land of Legends — это место, где каждый найдет развлечение по душе. Экскурсия подарит вам море улыбок, смеха и радости.
Один из крупнейших парков развлечений в Европе удивит вас своим волшебством, яркими мероприятиями, а также живописными деревьями и цветами. Вы окунетесь в атмосферу сказки, красоты и захватывающих приключений.
Один из крупнейших парков развлечений в Европе удивит вас своим волшебством, яркими мероприятиями, а также живописными деревьями и цветами. Вы окунетесь в атмосферу сказки, красоты и захватывающих приключений.
Описание экскурсииLand of Legends — страна чудес Один из крупнейших парков развлечений в Европе. Здесь вас ждут не только захватывающие аттракционы, но и огромный аквапарк, луна-парк, множество ресторанов, кафе и магазинов. Территория парка утопает в зелени, радуя глаз великолепными цветниками и ухоженными деревьями.
- Аквапарк Впечатляющий аквапарк с 40 горками и специальными зонами для детей подарит незабываемые эмоции туристам любого возраста. Разнообразие горок с различными уровнями сложности позволит каждому найти идеальный вариант для активного отдыха и расслабления.
- Аттракционы В парковой зоне множеством аттракционов, которые не оставят никого равнодушным. Любители адреналина смогут прокатиться на американских горках и других драйвовых развлечениях, таких как «Небесный истребитель», «Гонка на воздушном шаре», «Ковер-самолет», «Твистер», «Семейные качели» и «Ураган». Каждый аттракцион подарит вам невероятные эмоции и заряд энергии!
- Шоу дельфинов Не пропустите удивительное шоу дельфинов! В течение 30 минут эти умные и дружелюбные морские обитатели будут радовать вас своим обаянием.
- Безопасность и комфорт Парк спроектирован с заботой о вашем удобстве и безопасности. К вашим услугам камеры хранения, которые можно арендовать для хранения личных вещей. Вежливый и профессиональный персонал всегда готов помочь, независимо от языка общения. Территория ежедневно тщательно убирается, а горки и бассейны проходят регулярные проверки и очистку. Вечером, после насыщенного дня, вас доставят обратно в отель на комфортных автобусах. Land of Legends — это место, где сбываются мечты и создаются лучшие воспоминания!
Каждый день 8:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Входной билет
- Страховка
- Шоу дельфинов
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Любые напитки и еда
- Личные расходы
- Фото и видео
- Сейф
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
29 окт 2025
Отличный парк, море эмоций
А
Анна
21 сен 2025
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Групповая
Трансфер на шоу в The Land of Legends
Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
18 ноя в 18:00
€20 за человека
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
16 ноя в 09:00
€35 за человека
-
20%
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
17 ноя в 17:00
€20
€25 за человека