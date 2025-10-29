Мои заказы

Путешествие в Land of Legends из Алании

Land of Legends — это место, где каждый найдет развлечение по душе. Экскурсия подарит вам море улыбок, смеха и радости.

Один из крупнейших парков развлечений в Европе удивит вас своим волшебством, яркими мероприятиями, а также живописными деревьями и цветами. Вы окунетесь в атмосферу сказки, красоты и захватывающих приключений.
5
2 отзыва
Путешествие в Land of Legends из Алании
Путешествие в Land of Legends из Алании
Путешествие в Land of Legends из Алании

Описание экскурсии

Land of Legends — страна чудес Один из крупнейших парков развлечений в Европе. Здесь вас ждут не только захватывающие аттракционы, но и огромный аквапарк, луна-парк, множество ресторанов, кафе и магазинов. Территория парка утопает в зелени, радуя глаз великолепными цветниками и ухоженными деревьями.
  • Аквапарк Впечатляющий аквапарк с 40 горками и специальными зонами для детей подарит незабываемые эмоции туристам любого возраста. Разнообразие горок с различными уровнями сложности позволит каждому найти идеальный вариант для активного отдыха и расслабления.
  • Аттракционы В парковой зоне множеством аттракционов, которые не оставят никого равнодушным. Любители адреналина смогут прокатиться на американских горках и других драйвовых развлечениях, таких как «Небесный истребитель», «Гонка на воздушном шаре», «Ковер-самолет», «Твистер», «Семейные качели» и «Ураган». Каждый аттракцион подарит вам невероятные эмоции и заряд энергии!
  • Шоу дельфинов Не пропустите удивительное шоу дельфинов! В течение 30 минут эти умные и дружелюбные морские обитатели будут радовать вас своим обаянием.
  • Безопасность и комфорт Парк спроектирован с заботой о вашем удобстве и безопасности. К вашим услугам камеры хранения, которые можно арендовать для хранения личных вещей. Вежливый и профессиональный персонал всегда готов помочь, независимо от языка общения. Территория ежедневно тщательно убирается, а горки и бассейны проходят регулярные проверки и очистку. Вечером, после насыщенного дня, вас доставят обратно в отель на комфортных автобусах. Land of Legends — это место, где сбываются мечты и создаются лучшие воспоминания!

Каждый день 8:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Входной билет
  • Страховка
  • Шоу дельфинов
  • Сопровождение
Что не входит в цену
  • Любые напитки и еда
  • Личные расходы
  • Фото и видео
  • Сейф
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Надежда
29 окт 2025
Отличный парк, море эмоций
А
Анна
21 сен 2025

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
На автобусе
4 часа
6 отзывов
Групповая
Трансфер на шоу в The Land of Legends
Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
18 ноя в 18:00
€20 за человека
Удивительный день в Аланье
На автобусе
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
16 ноя в 09:00
€35 за человека
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
На автобусе
7 часов
-
20%
20 отзывов
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
17 ноя в 17:00
€20€25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье