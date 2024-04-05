Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
Групповая экскурсия в Аланье

Билеты на вечернее шоу в парке аттракционов The Land of Legends в Аланье

5
1 отзыв
Отправьтесь в волшебный мир парка аттракционов Тhe Land of Legends! Яркие карнавалы, шоу поющих фонтанов, сказочные персонажи и многое другое предстанет перед вами вечером на фоне освещенного неоновыми огнями дворца.

Вы станете свидетелем уникального представления и сможете прогуляться по территории парка, любуясь фейверками и переливающимися мыльными пузырями, падающими с крыш.
Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
Ближайшие даты:

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$25
Детский (3-11 лет)$15
Детский (0-2 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад. Парк был спроектирован при участии всемирно известного Франко Драгоне, постановщика шоу «Цирка дю Солей». На территории находится отель стилизованный под дворец, уникальный парк аттракционов с бассейнами и водными горками, кафе и ресторанами, а также собственной Shopping Avenue. Каждый вечер парк Тhe Land of Legends оживает и превращается в сказочный мир, в котором окажешься и ты!

Красочный карнавал и увлекательная программа

На центральной площади парка, рядом с дворцом турецкого султана тебя ждет костюмированное представление-карнавал с чарующими танцами сказочных героев, шоу поющих фонтанов, праздничное шествие гондол — персонажи сказок, ожившие цветы, королева и принцесса. Красивые фейерверки, с крыш слетают миллионы мыльных пузырей, кружась, как в танце, и заполняя собой все пространство… Ты погрузишься в невероятную атмосферу волшебного мира фантазий, станешь участником головокружительного театрального представления, оказавшись в центре невообразимого по своим масштабам действия.

Вторник, четверг, суббота (18:00-23:00)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно из вашего отеля
  • Участие в вечернем шоу
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота (18:00-23:00)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер.
  • Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

ГрупповыеНа автобусеНеобычныеВечерниеРазвлеченияПаркиПрирода и пейзажиБилеты на шоуThe land of legendsПопулярные места

Похожие туры из Аланьи

Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
у вашего отеля
5 апр
10 апр
37 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
у вашего отеля
25 за человека
Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
7 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
5 апр
10 апр
$38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Аланье
ХорошоТам