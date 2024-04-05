Билеты на вечернее шоу в парке аттракционов The Land of Legends в Аланье
Отправьтесь в волшебный мир парка аттракционов Тhe Land of Legends! Яркие карнавалы, шоу поющих фонтанов, сказочные персонажи и многое другое предстанет перед вами вечером на фоне освещенного неоновыми огнями дворца.
Вы станете свидетелем уникального представления и сможете прогуляться по территории парка, любуясь фейверками и переливающимися мыльными пузырями, падающими с крыш.
Вы станете свидетелем уникального представления и сможете прогуляться по территории парка, любуясь фейверками и переливающимися мыльными пузырями, падающими с крыш.
Ближайшие даты:
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$25
|Детский (3-11 лет)
|$15
|Детский (0-2 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад. Парк был спроектирован при участии всемирно известного Франко Драгоне, постановщика шоу «Цирка дю Солей». На территории находится отель стилизованный под дворец, уникальный парк аттракционов с бассейнами и водными горками, кафе и ресторанами, а также собственной Shopping Avenue. Каждый вечер парк Тhe Land of Legends оживает и превращается в сказочный мир, в котором окажешься и ты!
Красочный карнавал и увлекательная программа
На центральной площади парка, рядом с дворцом турецкого султана тебя ждет костюмированное представление-карнавал с чарующими танцами сказочных героев, шоу поющих фонтанов, праздничное шествие гондол — персонажи сказок, ожившие цветы, королева и принцесса. Красивые фейерверки, с крыш слетают миллионы мыльных пузырей, кружась, как в танце, и заполняя собой все пространство… Ты погрузишься в невероятную атмосферу волшебного мира фантазий, станешь участником головокружительного театрального представления, оказавшись в центре невообразимого по своим масштабам действия.
Вторник, четверг, суббота (18:00-23:00)
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер туда-обратно из вашего отеля
- Участие в вечернем шоу
Что не входит
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота (18:00-23:00)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер.
- Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля и номер комнаты, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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