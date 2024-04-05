Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад. Парк был спроектирован при участии всемирно известного Франко Драгоне, постановщика шоу «Цирка дю Солей». На территории находится отель стилизованный под дворец, уникальный парк аттракционов с бассейнами и водными горками, кафе и ресторанами, а также собственной Shopping Avenue. Каждый вечер парк Тhe Land of Legends оживает и превращается в сказочный мир, в котором окажешься и ты!

Красочный карнавал и увлекательная программа

На центральной площади парка, рядом с дворцом турецкого султана тебя ждет костюмированное представление-карнавал с чарующими танцами сказочных героев, шоу поющих фонтанов, праздничное шествие гондол — персонажи сказок, ожившие цветы, королева и принцесса. Красивые фейерверки, с крыш слетают миллионы мыльных пузырей, кружась, как в танце, и заполняя собой все пространство… Ты погрузишься в невероятную атмосферу волшебного мира фантазий, станешь участником головокружительного театрального представления, оказавшись в центре невообразимого по своим масштабам действия.