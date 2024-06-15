Одно из самых ярких событий в «The Land of Legends» — ночное шоу, которое проходит в живописном амфитеатре парка и включает в себя ослепительный микс из света, музыки и акробатики.
На комфортабельном микроавтобусе мы доставим вас от отеля прямо ко входу в парк и после завершения программы отвезём обратно. Вам останется только приятно проводить время, ни о чём не заботясь!
На комфортабельном микроавтобусе мы доставим вас от отеля прямо ко входу в парк и после завершения программы отвезём обратно. Вам останется только приятно проводить время, ни о чём не заботясь!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Трансфер привезёт вас прямо ко входу в парк, где у вас будет свободное время для прогулок по магазинам или ужина в уютном кафе перед началом программы.
Шоу проходит в амфитеатре парка, построенном по образцу древнеримского Колизея. Вас ждут акробатические, танцевальные и театральные представления, и всё это — на фоне потрясающих тематических декораций. Изюминкой программы станет шоу с фонтаном, в котором струи воды, свет и музыка сольются воедино.
В 23:00 водитель встретит вас у выхода и отвезёт обратно в отель.
Организационные детали
- Обратите внимание: вход на ночное шоу в парке «The Land of Legends» бесплатный. Мы предоставляем только услуги трансфера из отеля и обратно
- Программа подходит участникам всех возрастов
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Программа начинается в 21:30 и завершается в 23:00. Шоу могут отменить в связи с неблагоприятными погодными условиями
- Вас будет сопровождать опытный водитель из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€15
|Дети 0-3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 1012 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
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