Одно из самых ярких событий в «The Land of Legends» — ночное шоу, которое проходит в живописном амфитеатре парка и включает в себя ослепительный микс из света, музыки и акробатики. На комфортабельном микроавтобусе мы доставим вас от отеля прямо ко входу в парк и после завершения программы отвезём обратно. Вам останется только приятно проводить время, ни о чём не заботясь!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание трансфер

Что вас ожидает

Трансфер привезёт вас прямо ко входу в парк, где у вас будет свободное время для прогулок по магазинам или ужина в уютном кафе перед началом программы.

Шоу проходит в амфитеатре парка, построенном по образцу древнеримского Колизея. Вас ждут акробатические, танцевальные и театральные представления, и всё это — на фоне потрясающих тематических декораций. Изюминкой программы станет шоу с фонтаном, в котором струи воды, свет и музыка сольются воедино.

В 23:00 водитель встретит вас у выхода и отвезёт обратно в отель.

Организационные детали