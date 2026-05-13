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лодке, думаю так интереснее чем на общей. Хочу посоветовать туристам кто планирует посетить экскурсию в апреле: взять напрокат термокостюм. Можно быть закалённым, но ходить 3 часа в сырой одежде такое себе. Не пренебрегайте советом: взять с собой полотенце и сухую одежду, их можно оставить в машине зато после экскурсии надеть сухое и чистое. Трансфер от отеля хороший, единственное что не понравилось: спинки кресел били забиты мусором от прошлых туристов банки бутылки. Я заказывал экскурсию через сайт sputnik первый раз и сервис мне очень понравился, но у меня не получилось оплатить экскурсию онлайн, не проходил платёж (пробовал через Т банк и Сбербанк) пришлось заплатить наличными. Рекомендую😉