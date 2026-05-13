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Рафтинг в Аланье по всемирно известному каньону Кепрюлю

Сплав по горной реке Кепрючай: лучший способ провести время в Аланье
Маршрут рафтинга проходит по горной реке Кепрючай в национальном парке Кепрюлю Каньон. В этом живописном историческом месте Вы и отправитесь в сплав по горной реке. Протяженность маршрута составляет 14 км. Вам абсолютно не нужно иметь предыдущий опыт и специальную подготовку.

Профессиональные гиды будут сопровождать Вас на всем маршруте, перед началом которого Вы пройдете полный инструктаж.
4.6
29 отзывов
Рафтинг в Аланье по всемирно известному каньону Кепрюлю
Рафтинг в Аланье по всемирно известному каньону Кепрюлю
Рафтинг в Аланье по всемирно известному каньону Кепрюлю

Описание экскурсии

Об экскурсии Маршрут рафтинга проходит по горной реке Кепрючай в национальном парке Кепрюлю каньон. Этот удивительной красоты парк находится в 95 км. от Анталии и является самым подходящим местом для проведения рафтинга в Анталийском регионе. В летние месяцы по реке одновременно могут сплавляться 7000 человек. На 14 км. вдоль реки Кепрючай простирается Кепрюлю каньон, ширина которого до 100 м, максимальная глубина — 400 м. Над каньоном находится действующий каменный мост Олук высотой 27 м, построенный римлянами во 2 в. н. э. В этом живописном историческом месте Вы и отправитесь в сплав по горной реке. Протяженность маршрута составляет 14 км. Вам абсолютно не нужно иметь предыдущий опыт и специальную подготовку. Профессиональные гиды будут сопровождать Вас на всем маршруте, перед началом которого Вы пройдете полный инструктаж Программа рафтинга в Аланье • Сбор и трансфер туристов из отелей.
  • Приезд на каньон Кепрюлю.
  • Выдача снаряжения.
  • Сплав по горной реке (около 3 часов).

• Остановка на обед. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

  • наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн• Дети до 6 лет на рафтинг не допускаются.
  • Взять с собой солнцезащитный крем, полотенце, сменную сухую одежду.
  • Участники должны использовать обувь с застежкой или коралки.

Понедельник, четверг, суббота

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горная река Кепрючай
  • Национальный парк Кепрюлю каньон
  • Каменный мост Олук
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Страховка
  • Сплав по горной реке
  • Снаряжение
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Фото и видео с экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличными USD, EUR, местная валюта
  • Российской картой онлайн Дети до 6 лет на рафтинг не допускаются
  • Взять с собой солнцезащитный крем, полотенце, сменную сухую одежду
  • Участники должны использовать обувь с застежкой или коралки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
3
5
2
1
С
Отличная насыщенная эмоциями поездка! Подходит даже для тех, кто никогда не пробовал рафтинг 👍 1,5 часа сплава по реке с опытным инструктором, было несколько порогов, где все кричали от восторга😁.
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Будьте готовы, что будет довольно бодрящая вода! Также включен обед, напитки за доп. плату. Ребята ведут фото- и видеосъемку на всех этапах сплава, можно по желанию приобрести в конце поездки. Нам все понравилось, хотелось бы повторить!

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А
Экскурсия бодрая, если учесть что t воды в реке 12° Я попробовал сплав по реке первый раз, мне понравилось, но впечатление портится когда трясёшься от холода. Мы были на двухместной
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лодке, думаю так интереснее чем на общей. Хочу посоветовать туристам кто планирует посетить экскурсию в апреле: взять напрокат термокостюм. Можно быть закалённым, но ходить 3 часа в сырой одежде такое себе. Не пренебрегайте советом: взять с собой полотенце и сухую одежду, их можно оставить в машине зато после экскурсии надеть сухое и чистое. Трансфер от отеля хороший, единственное что не понравилось: спинки кресел били забиты мусором от прошлых туристов банки бутылки. Я заказывал экскурсию через сайт sputnik первый раз и сервис мне очень понравился, но у меня не получилось оплатить экскурсию онлайн, не проходил платёж (пробовал через Т банк и Сбербанк) пришлось заплатить наличными. Рекомендую😉

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Д
Рафтинг запомнился из всех экскурсий больше всего! Остались в восторге! По сравнению с Алтаем, здесь намного спокойнее, почти не страшно:) Но и самим можно экстрим устроить, особенно если капитаном у
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вас будет Александр)) Благодаря ему и кричали, и ныряли, и лодку в конце перевернули (единственные из всех). Вспоминать будем долго! Не пожалели, что купили диск с видео, очень динамично и весело получилось.

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Д
Рафтинг запомнился из всех экскурсий больше всего! Остались в восторге! По сравнению с Алтаем, здесь намного спокойнее, почти не страшно:) Но и самим можно экстрим устроить, особенно если капитаном у
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вас будет Александр)) Благодаря ему и кричали, и ныряли, и лодку в конце перевернули (единственные из всех). Вспоминать будем долго! Не пожалели, что купили диск с видео, очень динамично и весело получилось.

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Е
Были рафтинге 03.05.2025г, очень все понравилось. Инструктор классный, веселый зовут Мило, пороги не страшные но адреналина прибавляли. В течении всего маршрута контактировали с другими лодками, брызгали, таранили! По окончании маршрута бесплатный обед. Единственное пока стоит не жаркая погода лучше взять гидрокостюм, так точно не замерзните, очень в нем комфортно.
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К
Были рафтинге 03.05.2025г, очень все понравилось. Инструктор классный, веселый зовут Мило, пороги не страшные но адреналина прибавляли. В течении всего маршрута контактировали с другими лодками, брызгали, таранили! По окончании маршрута бесплатный обед. Единственное пока стоит не жаркая погода лучше взять гидрокостюм, так точно не замерзните, очень в нем комфортно.
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