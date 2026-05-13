Маршрут рафтинга проходит по горной реке Кепрючай в национальном парке Кепрюлю Каньон. В этом живописном историческом месте Вы и отправитесь в сплав по горной реке. Протяженность маршрута составляет 14 км. Вам абсолютно не нужно иметь предыдущий опыт и специальную подготовку.
Профессиональные гиды будут сопровождать Вас на всем маршруте, перед началом которого Вы пройдете полный инструктаж.
Профессиональные гиды будут сопровождать Вас на всем маршруте, перед началом которого Вы пройдете полный инструктаж.
Описание экскурсииОб экскурсии Маршрут рафтинга проходит по горной реке Кепрючай в национальном парке Кепрюлю каньон. Этот удивительной красоты парк находится в 95 км. от Анталии и является самым подходящим местом для проведения рафтинга в Анталийском регионе. В летние месяцы по реке одновременно могут сплавляться 7000 человек. На 14 км. вдоль реки Кепрючай простирается Кепрюлю каньон, ширина которого до 100 м, максимальная глубина — 400 м. Над каньоном находится действующий каменный мост Олук высотой 27 м, построенный римлянами во 2 в. н. э. В этом живописном историческом месте Вы и отправитесь в сплав по горной реке. Протяженность маршрута составляет 14 км. Вам абсолютно не нужно иметь предыдущий опыт и специальную подготовку. Профессиональные гиды будут сопровождать Вас на всем маршруте, перед началом которого Вы пройдете полный инструктаж Программа рафтинга в Аланье • Сбор и трансфер туристов из отелей.
- Приезд на каньон Кепрюлю.
- Выдача снаряжения.
- Сплав по горной реке (около 3 часов).
• Остановка на обед. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
- наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн• Дети до 6 лет на рафтинг не допускаются.
- Взять с собой солнцезащитный крем, полотенце, сменную сухую одежду.
- Участники должны использовать обувь с застежкой или коралки.
Понедельник, четверг, суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горная река Кепрючай
- Национальный парк Кепрюлю каньон
- Каменный мост Олук
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Сплав по горной реке
- Снаряжение
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео с экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайн Дети до 6 лет на рафтинг не допускаются
- Взять с собой солнцезащитный крем, полотенце, сменную сухую одежду
- Участники должны использовать обувь с застежкой или коралки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Отличная насыщенная эмоциями поездка! Подходит даже для тех, кто никогда не пробовал рафтинг 👍 1,5 часа сплава по реке с опытным инструктором, было несколько порогов, где все кричали от восторга😁.
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А
Экскурсия бодрая, если учесть что t воды в реке 12° Я попробовал сплав по реке первый раз, мне понравилось, но впечатление портится когда трясёшься от холода. Мы были на двухместной
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Д
Рафтинг запомнился из всех экскурсий больше всего! Остались в восторге! По сравнению с Алтаем, здесь намного спокойнее, почти не страшно:) Но и самим можно экстрим устроить, особенно если капитаном у
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Д
Рафтинг запомнился из всех экскурсий больше всего! Остались в восторге! По сравнению с Алтаем, здесь намного спокойнее, почти не страшно:) Но и самим можно экстрим устроить, особенно если капитаном у
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Е
Были рафтинге 03.05.2025г, очень все понравилось. Инструктор классный, веселый зовут Мило, пороги не страшные но адреналина прибавляли. В течении всего маршрута контактировали с другими лодками, брызгали, таранили! По окончании маршрута бесплатный обед. Единственное пока стоит не жаркая погода лучше взять гидрокостюм, так точно не замерзните, очень в нем комфортно.
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К
Были рафтинге 03.05.2025г, очень все понравилось. Инструктор классный, веселый зовут Мило, пороги не страшные но адреналина прибавляли. В течении всего маршрута контактировали с другими лодками, брызгали, таранили! По окончании маршрута бесплатный обед. Единственное пока стоит не жаркая погода лучше взять гидрокостюм, так точно не замерзните, очень в нем комфортно.
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