ежедневно в 07:30

Описание экскурсии
Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.
Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.
Программа
- 07:30–08:30 — отправление из отелей (в регионе Аланья). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.
- Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)
- Инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки
- Посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга
- Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.
- Посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 10 км с остановками для отдыха и обеда (в ресторане на базе).
- Финиш рафтинга. Посадка в трансфер и дорога на базу.
- Трансфер обратно в отель
- 18:30–19:30 — возвращение в отель (в регионе Аланья)
Организационные детали
Важно знать о формате
- Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков)
- Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки
- Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек
Как проходит поездка
- На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском
- Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски
- Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов
- Расстояние от центра Аланьи до каньона — 130 км
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до отеля
— Страховой полис на время сплава
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
— Общие надувные лодки и весло
— Обед (курица, рис/макароны, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки и лепешки гёзлеме
— Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— Специальная обувь для рафтинга — €5 (аренда); €10 (покупка)
— Гидрокостюм для рафтинга — €5
— Специальные очки для рафтинга — €4
— Бандана — €4
— Водонепроницаемый чехол для телефона — €8
— Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
— Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке
— Зиплайн — €10
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€22
|Дети от 7 до 11 лет
|€15
|Дети до 6 лет с посадочным местом и обедом
|€15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Плюсы: комфортабельный микроавтобус. Работающий кондиционер.
Минусы: Ненужные остановки (по одной остановке в каждую сторону)с оверпрайсом на продукты в местах ориентированных на туристов, и ладно бы было место интересное, а по сути
Наш «капитан» Мустафа и вся
Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер и тонировка была на всех окнах. Водитель очень приятный и