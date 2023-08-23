ежедневно в 07:30

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Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи

Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Провести день весело и активно, охладиться в жару, полюбоваться изумрудной природой Турции — вот план этой поездки! С опытным инструктором вы сплавитесь по горной реке в каньоне Кёпрюлю, зарядитесь драйвом и увидите древнеримский мост Олук. Сплав проходит с остановками для отдыха и обеда. В стоимость также включен групповой трансфер на автобусе.
4
13 отзывов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи

Описание экскурсии

Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.

Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.

Программа

  • 07:30–08:30 — отправление из отелей (в регионе Аланья). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.
  • Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)
  • Инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки
  • Посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга
  • Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.
  • Посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 10 км с остановками для отдыха и обеда (в ресторане на базе).
  • Финиш рафтинга. Посадка в трансфер и дорога на базу.
  • Трансфер обратно в отель
  • 18:30–19:30 — возвращение в отель (в регионе Аланья)

Организационные детали

Важно знать о формате

  • Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков)
  • Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки
  • Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек

Как проходит поездка

  • На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском
  • Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски
  • Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов
  • Расстояние от центра Аланьи до каньона — 130 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля
— Страховой полис на время сплава
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
— Общие надувные лодки и весло
— Обед (курица, рис/макароны, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки и лепешки гёзлеме
— Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— Специальная обувь для рафтинга — €5 (аренда); €10 (покупка)
— Гидрокостюм для рафтинга — €5
— Специальные очки для рафтинга — €4
— Бандана — €4
— Водонепроницаемый чехол для телефона — €8
— Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
— Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке
— Зиплайн — €10

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 12 лет и старше€22
Дети от 7 до 11 лет€15
Дети до 6 лет с посадочным местом и обедом€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13548 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
С
Трансфер:
Плюсы: комфортабельный микроавтобус. Работающий кондиционер.
Минусы: Ненужные остановки (по одной остановке в каждую сторону)с оверпрайсом на продукты в местах ориентированных на туристов, и ладно бы было место интересное, а по сути
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просто торговые ряды с наглыми хозяевами заведений.

Рафтинг:
Плюсы: база imaj(не знаю всегда ли она), был русскоговорящий инструктор, по пути сплава старался веселить всех участников шутил, предупреждал об опасностях. По приходу на базу покормили но воды нет, даже простой все только за деньги.

Минусы: очень долгая остановка на пункте продажи лепешек и напитков от базы, если не хотите зиплайн то придется ждать тех у кого он оплачен (40 минут), цены все актуальные указанные в описании.

Общее впечатление: Положительное, но выматывает дорога примерно 2 часа 30 минут от Кестель (5 км от Алании в сторону Газипаши).

Трансфер:
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А
Прекрасный вариант активного отдыха! До этого сплавлялась много раз, в том числе на Алтае и на Кавказе, так вот здесь - очень мягкий, веселей, комфортный сплав!
Наш «капитан» Мустафа и вся
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больная команда в целом - позитивные, хорошие ребята. Было много детей лет от 6- всё безопасно, страшных порогов нет.
Совет - берите с собой доп. наличные, так как на всех экскурсиях теперь напитки за отдельную плату. Если у вас есть чехол для телефона водонепроницаемый - берите. Там на месте продают коралки за 10$ - нет смысла брать. Главное обувь чтобы была закреплена. Я поехала в обычных городских сандалиях (шлепки могут нечаянно и уплыть).
Местный гид Анна- ответит на все вопросы, сориентирует по деталям тура.
Спасибо, остались довольны!

Прекрасный вариант активного отдыха! До этого сплавлялась много раз, в том числе на Алтае и на
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А
Были на сплаве 18 мая.
Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер и тонировка была на всех окнах. Водитель очень приятный и
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весёлый, молодец.
Перед базой была остановка на 15 минут, покурить, туалет, перекусить если взяли с собой деньги.
Приехали на базу, компания которая проводит все сплавы назвается Даллас.
Там есть туалет, раздевалки. С собой берёт сменную одежду и обувь, чтобы потом в мокром не ехать обратно.
На базе мы пробыли около 40-50 минут. Выдали жилеты, каски, проверили инструктаж.
Сам сплав по времени не большой, да и пороги не особо страшные, но было весело. Сплав был по времени около 1часа, больше времени занимает перерывы, подготовка, доехать, обед.
Нас кормили обедом, было вкусно, макароны / булгур, курица, два салат, хлеб.
Обед,проходит на том же месте где всё начинается,потом опять на сплав.
Мы взяли воды собой, когда был обед пошли до автобуса, в котором оставили своим вещи и взяли воду.
Впечатления за эти деньги отличные, цена на сайте самая выгодная. С нами были люди которые заплатили больше намного, а впечатления теже.
Я не могу сказать,что прям было "Вау",но было интересно. Гиды молодцы,то песни поют,то танцуют,делают всё чтобы народ развлекать.
Спасибо.

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В
Итак, бронирование легкое, удобное, сразу написали, донесли всю организационную информацию. Страховка есть, групповая. Трансфер вовремя, удобный, комфортный микроавтобус. Прибыли на базу рафтинга - сразу начали предлагать тапочки, костюмы, видео. Далее
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произошла демонстрация предыдущей поездки, опять таки реклама багги. Затем выдали экипировку и отправили обратно в автобус, причем вещи сказали все, что на рафтинг не берем - положить в багажник. По итогу приезжаем на следующую точку - а это каньон, место исключительно для фото. А все телефоны в багажном отделении, мы в экипировке. Было бы неплохо об этом сказать заранее. После повезли на сам рафтинг, лодки достойно укомплектовать не удосужились - в нашей был один парень и гид, 3 молодых женщины и три мамочки (одна из которых еще и беременная) с деточками общей суммой в 6 детишек лет от 5 до 9. Кому грести то по итогу? Потому что мамочки были слишком заняты спорами друг с другом и своими детьми, которые криками и беспорядочным бегом по лодке мешали всему процессу. Вот и получилось очень медленное движение, так как гребли я да гид, плюс трое хрупких девушек. Проблема в организации - ну как можно было вот так укомплектовать лодку? Сам гид пожалел уже под конец о таком решении. Сам сплав спокойный, без резких порогов. Посередине сплава был перерыв на багги (если доплатили) и зиплайн (если доплатили), со слов участников что одно, что другое - скука смертная, зиплайн не над рекой, а над путсырем, где стоят багги, поездка на багги - просто искупаться в грязи одной колонной на медленной скорости. Если не доплачивал - часок жди, пока остальные покатаются. Затем сплав продолжается, после прибытия на конечную точку обед и просмотр видео со сплава и заезда на багги. Еда нормальная, вариативности нет. Трансфер обратно по отелям на том же комфортном микроавтобусе. Короче, за такую цену вполне неплохо, если бы не состав лодки, поставил бы все 5 звезд

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Надежда
На 25 минут опоздал трансфер, но это не страшно. Как всегда пока всех собрали и доехали на базу прошло почти 3 часа, это тоже ладно. Больше всего расстроило, что когда
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мы сделали остановку, где я очень хотела покататься на зиплайне, то вместо красивого вида на реку и горы, троль был натянут над пыльной площадкой посреди кустов. Хотя на стоянке до этой и на следующей остановке(у других команд) троль был натянут красиво над рекой. Багги кататься мы не стали, так как не взяли очки и маски, потому что рассчитывали, что будем летать на заплайне, в итоге просто сидели в теньке и больше часа ждали остальных. Удивило, что командиром нашей лодки был старый дед, который, несомненно был очень веселым и позитивным, но вообще почти не руководил, каждый греб в разнобой, слаженной работы не было. Кормили хорошо, напитки естественно платно. Только за это и спасибо.

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A
Отличное путешествие, а если повезёт с инструктором на рафте, то ещё и весёлое! Река очень красивая, вода совершенно прозрачная и холоднючая, в жару самое то. На трипстере самая выгодная цена;)
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