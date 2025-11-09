Рафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг – именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета. Скорость и безопасность на воде Те, кто предпочитает дуэт командной работе, смогут выбрать двухместные байдарки (за дополнительную плату). Как во время преодоления порогов, так и уже на берегу, вас будет сопровождать опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Наслаждайтесь красотой природы и сплавом, обо всем остальном позаботится наша команда! Важная информация:

Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.

Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.

Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!

Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.

Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:.

Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:.

• Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация: