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Рафтинг из Аланьи

Активный отдых на воде в Аланье: рафтинг-экскурсия с обедом и трансфером
Движение — это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг — именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета.
4.5
45 отзывов
Рафтинг из Аланьи
Рафтинг из Аланьи
Рафтинг из Аланьи

Описание экскурсии

Рафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг – именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета. Скорость и безопасность на воде Те, кто предпочитает дуэт командной работе, смогут выбрать двухместные байдарки (за дополнительную плату). Как во время преодоления порогов, так и уже на берегу, вас будет сопровождать опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Наслаждайтесь красотой природы и сплавом, обо всем остальном позаботится наша команда! Важная информация:
  • Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
  • Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
  • Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
  • Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:.
Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:.
• Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:
  • Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
  • Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
  • Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
  • Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
  • Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается!

Зимний период среда, пятница.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Инструктор
  • Рафтинг-оборудование
  • Обед
Что не входит в цену
  • Любые напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний период среда, пятница.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения
  • Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки
  • Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается
  • Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности
  • Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии - для всех одновременно открывается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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I
Отличное приключение. Трансфер был вовремя. Те, кто едут только на рафтинг, должны подождать остальных (кто еще идет на зиплайн и багги), чтобы вместе пойти на рафтинг. Ждали недолго (меньше часа).
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Сам сплав супер. Берите запасную одежду, потому что ваша вымокнет. Перед рафтингом предлагают купить за доп плату перчатки, галоши и пр, но мы обошлись без них. Все напитки по пути платные. После рафтинга был очень вкусный обед с шашлыком, булгуром и овощами.

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М
Все понравилось. Было весело. Перед сплавом продают перчатки, обувь и в аренду гидро костюм. Поэтому "немного" денег с собой все же не так, берите больше денег. Гидро костюм не нужен, все равно намокнете. А вот перчатки пригодятся, грести придется много. Ждали остальных, кто на зиплайн и багги катался, но это было ожидаемо, развлекал инструктор Саня. Обедом накормили, было вкусно.
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В
Нас утром забрал трансфер, который был включен в стоимость и мы поехали на место, где будем сплавляться. Сам сплав длился примерно три часа. Но он был поделен на остановки. Где
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можно было поесть, покататься на багги, прокатиться на зиплайне. Все было оооочень круто. А после нас ожидал обед. Затем можно было купить фотки и мы поехали обратно Этот тур превзошел все наши ожидания, нам очень понравилось

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Г
Нас утром забрал трансфер, который был включен в стоимость и мы поехали на место, где будем сплавляться. Сам сплав длился примерно три часа. Но он был поделен на остановки. Где
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можно было поесть, покататься на багги, прокатиться на зиплайне. Все было оооочень круто. А после нас ожидал обед. Затем можно было купить фотки и мы поехали обратно Этот тур превзошел все наши ожидания, нам очень понравилось

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А
Может после пережитых эмоций, может просто так приготовили, но вкуснее форели я не ела в жизни! Я не люблю рыбу, и очень редко что мне нравится, но ЭТА форель была
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просто бомбой. Курка так же очень вкусная. Видимо маринад какой-то особый, с положительным стрессом для остроты. Обычная вода была платной, так что рекомендую во время переодевания взять с собой запас из рюкзаков.

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И
Отличный сплав, немного экстремальный. С нами был сын 13 лет, сидел сзади с веслом и вообще без проблем. Инструктор рулил лодкой легко и профессионально, поэтому было все под контролем. Все время прогулки нас сопровождал запах хвои и чистого горного воздуха. Виды очень красивые как в самом каньоне так и по дороге к нему. Вода очень холодная и чистая. Супер!
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