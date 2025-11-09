Движение — это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг — именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета.
Описание экскурсии
Рафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг – именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета. Скорость и безопасность на воде Те, кто предпочитает дуэт командной работе, смогут выбрать двухместные байдарки (за дополнительную плату). Как во время преодоления порогов, так и уже на берегу, вас будет сопровождать опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Наслаждайтесь красотой природы и сплавом, обо всем остальном позаботится наша команда! Важная информация:
- Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
- Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
- Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
- Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:.
Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:.
• Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Важная информация:
- Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
- Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
- Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
- Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
- Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается!
Зимний период среда, пятница.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Инструктор
- Рафтинг-оборудование
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний период среда, пятница.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения
- Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки
- Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается
- Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности
- Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии - для всех одновременно открывается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Отличное приключение. Трансфер был вовремя. Те, кто едут только на рафтинг, должны подождать остальных (кто еще идет на зиплайн и багги), чтобы вместе пойти на рафтинг. Ждали недолго (меньше часа).
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все понравилось. Было весело. Перед сплавом продают перчатки, обувь и в аренду гидро костюм. Поэтому "немного" денег с собой все же не так, берите больше денег. Гидро костюм не нужен, все равно намокнете. А вот перчатки пригодятся, грести придется много. Ждали остальных, кто на зиплайн и багги катался, но это было ожидаемо, развлекал инструктор Саня. Обедом накормили, было вкусно.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Нас утром забрал трансфер, который был включен в стоимость и мы поехали на место, где будем сплавляться. Сам сплав длился примерно три часа. Но он был поделен на остановки. Где
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Нас утром забрал трансфер, который был включен в стоимость и мы поехали на место, где будем сплавляться. Сам сплав длился примерно три часа. Но он был поделен на остановки. Где
Вам был полезен этот отзыв?
А
Может после пережитых эмоций, может просто так приготовили, но вкуснее форели я не ела в жизни! Я не люблю рыбу, и очень редко что мне нравится, но ЭТА форель была
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличный сплав, немного экстремальный. С нами был сын 13 лет, сидел сзади с веслом и вообще без проблем. Инструктор рулил лодкой легко и профессионально, поэтому было все под контролем. Все время прогулки нас сопровождал запах хвои и чистого горного воздуха. Виды очень красивые как в самом каньоне так и по дороге к нему. Вода очень холодная и чистая. Супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Рафтинг из Аланьи»
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
13 авг в 07:30
€32 за человека
-
11%
Групповая
Расписание: Ежедневно в 7:30.
$40
$45 за человека
Групповая
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: В зимний период среда пятница
$39 за человека
Групповая
Рафтинг и багги-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
$37 за человека
-25%
$18.80 за человека