Мягкое тепло сауны и паровой комнаты, очищающий пилинг с использованием рукавицы кесе, нежная пенная процедура и масляный массаж — всё, чтобы расслабиться по-восточному.
Древний ритуал поможет снять усталость, глубоко очистить кожу, восстановить силы и почувствовать полное обновление тела и души.
Древний ритуал поможет снять усталость, глубоко очистить кожу, восстановить силы и почувствовать полное обновление тела и души.
Описание экскурсии
Посещение сауны и паровой комнаты
Поможет телу расслабиться и плавно подготовиться к дальнейшим процедурам.
Турецкий пилинг кесе
Мягко очищает кожу, способствует её обновлению и помогает сделать загар более ровным и стойким.
Пенный массаж (10 минут)
Дарит ощущение лёгкости, помогает снять напряжение и расслабиться.
Масляный массаж (15 минут)
Выполняется с использованием оливкового масла холодного отжима, которое питает кожу и делает её более мягкой и гладкой.
Вы узнаете, как правильно проходят этапы хаммама — от сауны и паровой комнаты до пилинга и массажа, а также в чём польза каждого из них для тела и кожи. Отдельное внимание уделяется особенностям ухода за кожей и способам восстановления.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер от отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, вход в хаммам и все процедуры
- С собой возьмите купальник и тапочки
- Масляный массаж не делают детям до 12 лет
- Вас отвезёт и привезёт обратно один из водителей нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Аланьи
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