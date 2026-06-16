Мягкое тепло сауны и паровой комнаты, очищающий пилинг с использованием рукавицы кесе, нежная пенная процедура и масляный массаж — всё, чтобы расслабиться по-восточному. Древний ритуал поможет снять усталость, глубоко очистить кожу, восстановить силы и почувствовать полное обновление тела и души.

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Описание экскурсии

Посещение сауны и паровой комнаты

Поможет телу расслабиться и плавно подготовиться к дальнейшим процедурам.

Турецкий пилинг кесе

Мягко очищает кожу, способствует её обновлению и помогает сделать загар более ровным и стойким.

Пенный массаж (10 минут)

Дарит ощущение лёгкости, помогает снять напряжение и расслабиться.

Масляный массаж (15 минут)

Выполняется с использованием оливкового масла холодного отжима, которое питает кожу и делает её более мягкой и гладкой.

Вы узнаете, как правильно проходят этапы хаммама — от сауны и паровой комнаты до пилинга и массажа, а также в чём польза каждого из них для тела и кожи. Отдельное внимание уделяется особенностям ухода за кожей и способам восстановления.

Организационные детали