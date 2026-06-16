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Секреты Востока: турецкий хаммам в Аланье

Отдохнуть телом и душой и познакомиться с культурой турецких бань
Мягкое тепло сауны и паровой комнаты, очищающий пилинг с использованием рукавицы кесе, нежная пенная процедура и масляный массаж — всё, чтобы расслабиться по-восточному.

Древний ритуал поможет снять усталость, глубоко очистить кожу, восстановить силы и почувствовать полное обновление тела и души.
Секреты Востока: турецкий хаммам в Аланье
Секреты Востока: турецкий хаммам в Аланье
Секреты Востока: турецкий хаммам в Аланье

Описание экскурсии

Посещение сауны и паровой комнаты

Поможет телу расслабиться и плавно подготовиться к дальнейшим процедурам.

Турецкий пилинг кесе

Мягко очищает кожу, способствует её обновлению и помогает сделать загар более ровным и стойким.

Пенный массаж (10 минут)
Дарит ощущение лёгкости, помогает снять напряжение и расслабиться.

Масляный массаж (15 минут)
Выполняется с использованием оливкового масла холодного отжима, которое питает кожу и делает её более мягкой и гладкой.

Вы узнаете, как правильно проходят этапы хаммама — от сауны и паровой комнаты до пилинга и массажа, а также в чём польза каждого из них для тела и кожи. Отдельное внимание уделяется особенностям ухода за кожей и способам восстановления.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер от отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, вход в хаммам и все процедуры
  • С собой возьмите купальник и тапочки
  • Масляный массаж не делают детям до 12 лет
  • Вас отвезёт и привезёт обратно один из водителей нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€20
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

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