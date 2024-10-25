Водная прогулка
Заплыв на сапборде в Аланье
Сапбординг - это не только спорт, но и увлекательное приключение. Вас ждёт живописная прогулка вдоль побережья Аланьи с профессиональным гидом
Начало: На пляже Клеопатра
Завтра в 13:00
6 июн в 13:00
€50 за всё до 2 чел.
Групповая
Тандемный полёт на параплане - с трансфером из Аланьи
Коснуться неба и открыть красоту Средиземноморья с высоты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Водная прогулка
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
6 июн в 20:30
13 июн в 20:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан25 октября 2024Отлично покатались на сап-борде с Тарасом вокруг древней крепости!! Тарас провел историческую экскурсию на воде,это было очень необычно!! Ребята отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Перезагрузка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Аланье
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2025
Сейчас в Аланье в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 50. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2025 год по теме «Перезагрузка», 1 ⭐ отзыв, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август