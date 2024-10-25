Перезагрузка – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Аланье, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Заплыв на сапборде в Аланье
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Заплыв на сапборде в Аланье
Сапбординг - это не только спорт, но и увлекательное приключение. Вас ждёт живописная прогулка вдоль побережья Аланьи с профессиональным гидом
Начало: На пляже Клеопатра
Завтра в 13:00
6 июн в 13:00
€50 за всё до 2 чел.
Тандемный полёт на параплане - с трансфером из Аланьи
На параплане
1.5 часа
Групповая
Тандемный полёт на параплане - с трансфером из Аланьи
Коснуться неба и открыть красоту Средиземноморья с высоты
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Вечеринка на яхте
На яхте
3.5 часа
Водная прогулка
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
6 июн в 20:30
13 июн в 20:30
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    25 октября 2024
    Заплыв на сапборде в Аланье
    Отлично покатались на сап-борде с Тарасом вокруг древней крепости!! Тарас провел историческую экскурсию на воде,это было очень необычно!! Ребята отлично
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    организовали тур,предложили чехлы для телефона,гермомешки)еще и сами нас пофотографировали!! Всем любителям необычных экскурсий и катания на сап-борде рекомендую-вода чистейшая,красивые виды на маяк,на старый город!!! Знания истории точно прибавятся,а эмоции и впечатления надолго останутся с вами)))как и фото)))))

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Перезагрузка»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Тандемный полёт на параплане - с трансфером из Аланьи
  3. Вечеринка на яхте
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Самое главное
  3. The land of legends
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2025
Сейчас в Аланье в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 50. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
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