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Групповая
Релакс по-турецки в Аланье
Хаммам по всем правилам и уходовые процедуры с аромамаслами или алоэ вера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€18
€25 за человека
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Аланье: хаммам, пенный и масляный массажи
Когда время замедляется, а тело отдыхает
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€19 за человека
Групповая
Секреты Востока: турецкий хаммам в Аланье
Отдохнуть телом и душой и познакомиться с культурой турецких бань
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
шикарный трансфер, в самом хамаме не навязчивое общение, предлагают доп услуги, за отдельную стоимость, мы отказались. все прошло так, как заявлено.
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Мы побывали на экскурсии «Релакс по-турецки в Аланье» в начале мая. В целом впечатления остались смешанные, но начну с хорошего
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сауна достаточно горячая мне это понравилось, можно охладиться в холодном бассейне тоже очень хорошо, попробовал ментоловый хамам очень необычно. процедуры
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Всего 3 отзыва в Аланье в категории "В помещении"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «В помещении»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
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