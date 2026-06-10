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Экскурсии в помещении Аланьи

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Аланье, цены от €18, скидки до 28%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Релакс по-турецки в Аланье
Пешая
2.5 часа
-
28%
3 отзыва
Групповая
Релакс по-турецки в Аланье
Хаммам по всем правилам и уходовые процедуры с аромамаслами или алоэ вера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€18€25 за человека
Турецкая баня в Аланье: хаммам, пенный и масляный массажи
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Аланье: хаммам, пенный и масляный массажи
Когда время замедляется, а тело отдыхает
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€19 за человека
Секреты Востока: турецкий хаммам в Аланье
2.5 часа
Групповая
Секреты Востока: турецкий хаммам в Аланье
Отдохнуть телом и душой и познакомиться с культурой турецких бань
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Настя
Релакс по-турецки в Аланье
шикарный трансфер, в самом хамаме не навязчивое общение, предлагают доп услуги, за отдельную стоимость, мы отказались. все прошло так, как заявлено.
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Милана
Релакс по-турецки в Аланье
Мы побывали на экскурсии «Релакс по-турецки в Аланье» в начале мая. В целом впечатления остались смешанные, но начну с хорошего
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– по организационным моментам все было отлично. Нас вовремя забрали, встретили на месте, объяснили, как будет проходить программа, никаких проблем с трансфером или самой организацией не возникло.

Сразу хочу сказать: дополнительные услуги там предлагают активно, но соглашаться вас никто не заставляет. Это их работа. Мы, например, решили взять дополнительно обертывание и лечебный массаж спины.

К обертыванию нам еще «по акции» добавили рыбок. Само обертывание стоило 30 евро, и, если честно, своих денег оно не стоит. Было нормально, но ничего особенного.

Самая неприятная ситуация произошла с массажем. Моя мама взяла дополнительный лечебный массаж за 30 евро – по времени это должно было быть 40 минут плюс еще 25 минут массажа, который уже входил в основную программу. Но потом пришел массажист и начал рассказывать, что у нее «все очень забито» и ей обязательно нужен массаж уже за 150 евро. В итоге после торга они договорились на 100 евро вместо 150.

Честно, когда я потом узнала об этом, была в шоке. Потому что по факту массаж длился примерно столько же – около часа. То есть ощущение, что просто переплатили 70 евро буквально за те же самые услуги. Но это уже скорее вопрос не к организаторам экскурсии, а непосредственно к самой бане и их подходу к продажам.

Сама баня была нормальная, сауна тоже вполне хорошая. Пилинг и пенное мытье, правда, оказались довольно жесткими – ощущения были такие, будто тебя не расслабляют, а машину на мойке драят:) Плюс работали там совсем молодые парни, на вид лет по 17–18, которые между собой постоянно разговаривали о чем-то своем и выполняли работу скорее «на удовлетворительно», чем с каким-то особым вниманием к гостям.

А вот массаж, который входил в основную программу, мне наоборот понравился. Девушка-массажист действительно хорошо проработала спину, и я смогла расслабиться и получить удовольствие… ровно до того момента, пока не узнала, на что там подписали мою маму:)

В итоге к организаторам экскурсии у меня вопросов нет все было четко и вовремя. Но саму баню могу рекомендовать только частично. Из-за навязывания дорогих услуг и ощущения конвейера остался немного неприятный осадок.

Мы побывали на экскурсии «Релакс по-турецки в Аланье» в начале мая. В целом впечатления остались смешанные,
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Артем
Релакс по-турецки в Аланье
сауна достаточно горячая мне это понравилось, можно охладиться в холодном бассейне тоже очень хорошо, попробовал ментоловый хамам очень необычно. процедуры
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со скрабом тоже очень приятные вообще приятно когда тебя моют) дополнительно брал массаж. массаж мне очень понравился даже лучше чем в Таиланде. к сожалению фото забыл сделать

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Всего 3 отзыва в Аланье в категории "В помещении"

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «В помещении»

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  2. The land of legends;
  3. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
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