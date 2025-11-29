Едем к крепости Алара — бывшему форпосту и последнему караван-сараю на пути к Средиземному морю, куда редко заглядывают путешественники. А потом отправимся в Сиде — музей под небом, где сохранились памятники периода римского расцвета.
Вы узнаете, как менялись культуры и дороги этих земель, и почувствуете контраст между шумной известностью и тихой атмосферой.
Вы узнаете, как менялись культуры и дороги этих земель, и почувствуете контраст между шумной известностью и тихой атмосферой.
Описание экскурсии
Вы исследуете крепость Алара — древнее и мало кому известное место. Мы расскажем, кто и для чего построил крепость и за счёт чего она была неприступной.
Прогуляетесь по улочкам очаровательного Сиде — из порта, где когда-то торговали зерном и рабами, он превратился в богатейший город Памфилии. Увидите огромный амфитеатр и раберётесь, в чём его уникальность. Узнаете, что служило ориентиром для навигации кораблей в прошлом.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Аланьи
9:30 — посещение крепости Алара
10:30 — отправление в Сиде
11:30 — прогулка по Сиде и свободное время для обеда
13:30–14:30 — обратный путь в Аланью
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в крепость Алара — 100 лир (~€2) за чел., билет в античный город Сиде — 350 лир (~€7) за чел., обед — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Аланьи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 357 туристов
С 2012 года наша команда проводит экскурсии с полётами на параплане. Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для полётов. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами сотни полётов и сотни часов, проведённых в небе. Проводим и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Мини-группа
до 8 чел.
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля если остановились в центре Алании
Сегодня в 09:00
1 дек в 09:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
€35 за человека