Едем к крепости Алара — бывшему форпосту и последнему караван-сараю на пути к Средиземному морю, куда редко заглядывают путешественники. А потом отправимся в Сиде — музей под небом, где сохранились памятники периода римского расцвета. Вы узнаете, как менялись культуры и дороги этих земель, и почувствуете контраст между шумной известностью и тихой атмосферой.

Описание экскурсии

Вы исследуете крепость Алара — древнее и мало кому известное место. Мы расскажем, кто и для чего построил крепость и за счёт чего она была неприступной.

Прогуляетесь по улочкам очаровательного Сиде — из порта, где когда-то торговали зерном и рабами, он превратился в богатейший город Памфилии. Увидите огромный амфитеатр и раберётесь, в чём его уникальность. Узнаете, что служило ориентиром для навигации кораблей в прошлом.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Аланьи

9:30 — посещение крепости Алара

10:30 — отправление в Сиде

11:30 — прогулка по Сиде и свободное время для обеда

13:30–14:30 — обратный путь в Аланью

Организационные детали