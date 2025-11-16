Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность нашему гиду Альперу от всей нашей компании! Мы остались в полном восторге от читать дальше
Аланьи благодаря Альперу, который показал нам этот гостеприимный город: мы помотрели и исторические достопримечательности и потаённые уголки города. Альпер прекрасный рассказчик и грамотный дипломированный экскурсовод с прекрасным чувством юмора. Мы насмеялись от души, время пролетело незаметно. Отдельное спасибо Фырату за организацию — всё вовремя, комфортно, без суеты. Если вы хотите познакомится с историей города и комфортно провести время в Алании, без сомнений можно бронировать экскурсии у Фырата. Жаль, что у нас было мало времени, чтобы посмосмотреть как можно больше мест. Фырат, Альпер, всего вам самого наилучшего. До новых встреч!
Это был действительно замечательный тур! Никаких трансферов и ожиданий — каждый сам приходит к месту встречи. Я пришёл, а Джамал читать дальше
уже был там. С ним было ещё два человека, потом подошёл ещё один и мы впятером начали прогулку.
Мы прошлись вдоль набережной, посетили пристань, потом поднялись к Красной башне. Там Джамал сделал небольшую паузу и очень интересно рассказал об истории этих мест. Желающие могли зайти внутрь башни. Затем мы прошли в сторону Топхане и старой верфи. Там отличные места для фотографий, мы сделали много красивых снимков.
Хотя тур рассчитан на три часа, длился почти четыре часа но время пролетело незаметно! Всё спокойно, без спешки и без навязчивых магазинов.
Если вы действительно хотите открыть для себя самые красивые и исторические места Аланьи обязательно попробуйте эту пешеходную экскурсию!
Экскурсия очень понравилась! Фырат прекрасно преподносит информацию, обстоятельно, ненавязчиво. Может ответить на любой вопрос! Очень хорошо знает историю и свою страну. Комфортно и очень интересно на протяжении всей экскурсии. Рекомендую!
Очень комфортно с нашим гидом Фэратом. Отвечает на ЛЮБЫЕ вопросы. Ненавязчивый и воспитанный. Удобная машина, безопасное вождение, нам было важно, так как были с детьми. Однозначно рекомендую. И успехов ему!
Фырат и его экскурсия – жемчужина моего посещения Аланьи! Мой отдых длился всего 4 дня, и я долго раздумывала, стоил читать дальше
ли включать экскурсию в свой план. Однозначно да! Во-первых, комфортная длительность, во-вторых, удобнейшая машина, в-третьих, очень насыщенно и увлекательно. Экскурсия началась в 16 часов – время подобрано идеально, чтобы температура воздуха не помешала наслаждаться прогулкой. Мы побывали в Красной башне, в пещере Дамлаташ, в древней крепости Аланьи и старинной мечети – в общем, увидели все ключевые точки и прекраснейшие виды. Даже глянули небольшую арт-выставку в формате антиутопии на тему искусственного интеллекта. Мне понравилось, что Фырат в каждой локации выделял время для самостоятельного осмотра и фотографий: я люблю походить, осмотреться, всё потрогать, прочувствовать момент и запечатлеть его в памяти. Каждую секунду Фырат рассказывал об Аланье, её жителях, истории края и о его современности, отвечал на любые вопросы. Подсказывал, куда можно сходить в свободное время, даже хотел помочь участникам заказать такси, чтобы их не обманули. Очень мило общался с 6-летним мальчиком – в общем, по-отечески заботился обо всех нас и поддерживал разговор, если случались паузы в ожидании других участников. Отдельно хочу подчеркнуть интеллигентность Фырата: чувствуется глубокий ум, качественное образование и искренний интерес к своему делу. Если вы ещё сомневаетесь – не сомневайтесь, эта экскурсия стоит каждой копейки. Благодаря ей вы прочувствуете подлинный дух местности и запомните путешествие навсегда. Надеюсь когда-нибудь вернуться сюда снова. И тогда… да, тогда я повторно возьму экскурсию Фырата, потому что его можно слушать бесконечно. Спасибо, спасибо, спасибо!
Решила в этот раз попробовать новый формат экскурсии - в мини группе - отличный вариант! У нас была группа из читать дальше
5 человек, удобный трансфер и внимание гида обеспечено. Сама экскурсия интересная, не утомительная, лучше вечером (спасибо гиду за совет!). Гид Фырат не навязчивый, интеллигентный, материал знает, на все мои вопросы ответил. Но мне хотелось бы больше информации о стране и о теме, наверное все таки сложно постоянно рассказывать и ещё везти машину. Рекомендую.
Выражаем свою благодарность Фырату за организацию экскурсии и говорим отдельное большое спасибо за организацию нашего передвижения по городу Алания:) Фырата читать дальше
тяжело назвать просто гидом, он, конечно, делает для своих клиентов намного больше. Неравнодушный и интеллигентный человек, легко можно договориться о любых деталях, помогает решить бытовые трудности туристов в чужой стране - с оплатами, транспортировкой и т. п. Чуткий, спокойный, прекрасно общался с 12-летним подростком, ему было с гидом интересно, это огромный плюс:) В процессе экскурсии мы узнали очень много интересного об истории Алании, увидели все самые основные знаковые и красивые места, маршрут построен удобно, все продуманно. Мы с ребенком были вдвоем, так что экскурсия получилась индивидуальная, повезло) впечатлила Красная Башня с древней крепостной стеной, пляж у подножия стены, чувствуется особый дух и история, потрясающие виды на город, залив, горы. Очень красиво все это выглядит в вечерней дымке. День был очень жаркий и Фират заботливо предложил начать в 16ч, это было прекрасное решение) действительно классный пляж Клеопатры, в следующий раз надо приезжать туда на весь день) очень понравились судоверфи, очень атмосферное место) и, конечно, пещера со сталактитами и сталагмитами впечатлила) открыли для себя Аланию благодаря Фырату. Очень познавательный был поход в мечеть, спасибо. Всем рекомендую данного гида. Это лучший выбор.
Были на экскурсии на Красную крепость, пещеру Дамлаташ, пляж Клеопатра, посетили несколько интереснейших мест. Посетили Дом культурного наследия, увидели как читать дальше
жили местные жители в 1960г. Посетили Мечеть, узнали очень много новой для нас информации. Красная крепость нас очень впечатлила, красивейшие виды, и главное не просто увидели, а узнали историю данной достопримечательности. Экскурсию проводил гид Фырат, очень интеллигентный, грамотный парень, впечатлила подача информации, все степенно, без спешки, привез в самые лучшие места. Где-то проехали на машине, где-то прошлись пешком. Мы остались в полном восторге. Мои близкие посмотрев фото впечатлились, и я с удовольствием поделилась контактом. Спасибо огромное за неповторимую экскурсию!!! ❤️❤️❤️👍👍👍
Хотим выразить благодарность Фырату за интересную и познавательную экскурсию по Алании. Он хорошо говорит по русски и преподносит информацию, не читать дальше
обременяя датами и цифрами. Дал нам достаточно времени для самостоятельного изучения пещеры, Красной башни, судоверфий и сделать кучу красивых фотографий с разных ракурсов. Данную экскурсию будем рекомендовать. Приятным бонусом от него была свежая выпечка и водичка, так как было достаточно жарко. Спасибо ещё раз!
Фырат, прекрасно организованный специалист. Всё было чётко и вовремя. Лично организовал для нас трансфер из Инжекума. Исторической информации было достаточно, читать дальше
но она,возможно, чуть суховато излагалась. Зато когда мы дошли до 500летней мечети и истории ислама, экскурсовод стал более эмоционален. Сразу почуствовалось, что тема для него живая, и он делился тем, что для него дорого и значимо. На все вопросы отвечал подробно. Благодаря экскурсии мы узнали не только исторические факты, но и лучше поняли особенности жизни в современной Турции. В качестве бонуса и по нашей просьбе,в завершении экскурсии Фырат отвёз нас попробовать лучшее именно турецкое авторское мороженое!!! Это настоящая фишечка!!! Рекомендуем экскурсию для людей интересующихся не только историей, но и историей и сутью ислама!
Путешествовали с друзьями и детьми в мае 2025 года. Сопровождал нас гид Фырат. Интересный рассказчик, с огромным опытом и знаниями читать дальше
о родной земле! И очень терпеливый к нашей компании)) Показал красивые локации, без спешки и суеты. Ответил на все наши вопросы. Забытые в машине вещи вернул на следующий же день. От экскурсии остались только приятные эмоции и впечатления!
Фырат - очень профессиональный и знающий человек, интересующийся историей своей страны. Прекрасное знание русского языка позволяет доступно донести интересные факты истории. Учел наши небольшие отклонения от маршрута. Дал полезные советы. Все понравилось, экскурсия прошла в удовольствие. Спасибо.
Хотим выразить огромную благодарность. Экскурсовод был просто замечательным! Его знания о истории Алании и Красной башни были впечатляющими. Он не только читать дальше
делился интересными фактами, но и умело увлекал нас рассказами о жизни в этом регионе в разные исторические эпохи.
Что касается самой Красной башни и крепости, то она действительно поражает своим величием и архитектурной красотой. Экскурсовод подробно объяснял, как использовалась башня в прошлом, и отвечал на все наши вопросы, что добавило глубины нашему пониманию этого исторического памятника. Также очень понравилось посещение пещеры и дома местных жителей.
Экскурсия была прекрасно организована, нас забрали с отеля. Все очень удобно. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше об Алании и её истории, обязательно посетить Красную башню и крепость с таким профессиональным экскурсоводом!
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3