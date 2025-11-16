читать дальше

ли включать экскурсию в свой план. Однозначно да! Во-первых, комфортная длительность, во-вторых, удобнейшая машина, в-третьих, очень насыщенно и увлекательно.

Экскурсия началась в 16 часов – время подобрано идеально, чтобы температура воздуха не помешала наслаждаться прогулкой. Мы побывали в Красной башне, в пещере Дамлаташ, в древней крепости Аланьи и старинной мечети – в общем, увидели все ключевые точки и прекраснейшие виды. Даже глянули небольшую арт-выставку в формате антиутопии на тему искусственного интеллекта. Мне понравилось, что Фырат в каждой локации выделял время для самостоятельного осмотра и фотографий: я люблю походить, осмотреться, всё потрогать, прочувствовать момент и запечатлеть его в памяти.

Каждую секунду Фырат рассказывал об Аланье, её жителях, истории края и о его современности, отвечал на любые вопросы. Подсказывал, куда можно сходить в свободное время, даже хотел помочь участникам заказать такси, чтобы их не обманули. Очень мило общался с 6-летним мальчиком – в общем, по-отечески заботился обо всех нас и поддерживал разговор, если случались паузы в ожидании других участников.

Отдельно хочу подчеркнуть интеллигентность Фырата: чувствуется глубокий ум, качественное образование и искренний интерес к своему делу.

Если вы ещё сомневаетесь – не сомневайтесь, эта экскурсия стоит каждой копейки. Благодаря ей вы прочувствуете подлинный дух местности и запомните путешествие навсегда.

Надеюсь когда-нибудь вернуться сюда снова. И тогда… да, тогда я повторно возьму экскурсию Фырата, потому что его можно слушать бесконечно. Спасибо, спасибо, спасибо!