Организатором тура была компания Моя Алания.

Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах, но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается



Маршрут проходил по местам База -> Джип Сафари на Вершину Каньона -> База -> Рафтинг



Тазы Каньон - это чудесной красоты место. Можно сделать кучу красивых фото с разных ракурсов или просто насладиться природной красотой.

На вершине каньона также есть самый длинный в европе Зиплайн - но стоимость кусается от 50 до 80$. Кому мало острых ощущений - стоит попробовать однозначно



Джип Сафари сам по себе не страшный, но увлекательный. Открытые Джипы взбираются на вершину каньона по асфальтированному! серпантину группой по 3-4 машины и брызгают друг друг и проезжающих мимо водой из бутылок (типа наш Иван Купала)



После возврата на базу (она находится где-то посередине горы) ждет обед и рафтинг



Рафтинг тоже крайне увлекательное занятие. Совсем не страшно, не укачивает, только местами, речка довольно спокойная! По длительности примерно час, может чуть больше



Но!!! Если вы боитесь холодной воды - это занятие не для вас. Речка очень холодная, ноги постоянно в воде + брызгаются соседние лодки. В целом - привыкаешь, не так страшно. Но детей бы я не стал брать. С нами в лодке была маленькая девочка 5-7 лет - ей было холодно и очень страшно, постоянно плакала. Лучше не берите сюда детей, даже если очень любят воду.



А что вот взять: обязательно возьмите коралловые пляжную обувь (такая закрытая в сетку или из неопрена)!

На лодку не пускают с открытом носком, так что сланцы и сандали не подойдут.

А в кроссовках ноги будут постоянно в холодной воде.



Тапки дают на месте за 10 евро в аренду. Но лучше за эту цену купить их заранее себе. В целом они очень удобны:)



Главный минус: пока ехали на базу, было очень жарко, водитель не включил кондиционер и еще несся по серпантину на скорости 80-100км в час даже в поворотах.



В итоге жену укачало и стошнило. Укачивает сильнее, чем на самом джип сафари.

Я думаю это зависит от водителя. Но на всякий случай выпейте таблетку от тошноты, возьмите мешки и просите включить кондер



Итог: мероприятия отличны, особенно понравился рафтинг. Своих денег стоит. Супер впечатления