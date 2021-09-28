Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари

Джип-тур. Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки

5
2 отзыва
Групповая
Джип-тур. Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки) и кроссовки для джиппинга, защитный чехол для телефона непромокаемый (если есть), сменную сухую одежду, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, воду, деньги на напитки, фото, видео.
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Экскурсия понравится даже самым искушенным туристам, которые “видели все” в Турции! Вас ждет уникальное по красоте место – Тазы Каньон. Это новый интересный маршрут, который обязательно удивит вас и приведет в полный восторг!

Маршрут начнется в Национальном парке Кёпрюлю Каньон. После инструктажа вас ждет 1,5 часа катания на джипах по самым живописным горным местам Национального парка.

Затем вы отправитесь к самому красивому месту на вершине Тазы Каньона, откуда открывается фантастическая панорама каньона и получаются шикарные фото. Далее по программе – вкусный обед, после которого вы пересядете на надувные плоты и байдарки, чтобы принять участие в захватывающем сплаве по горной реке Кёпрюлю чай. Вы преодолеете 14 км с бурлящими порогами, а желающие смогут искупаться в бодрящей чистой воде и получить заряд энергии!

Мы гарантируем, что этот яркий насыщенный день вы запомните надолго!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Сопровождение русскоязычным инструктором. Прокат снаряжения. Инструктаж. Обед (напитки за доплату). Джип-сафари
Что не входит
  • Напитки. Фото и видео от фотографа
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница в 07:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
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Y
28 сен 2021
Море эмоций и прекрасных видов. Завораживающие каньон и горная река - это то что вы получите в этой экскурсии. Нам понравилось.
Море эмоций и прекрасных видов. Завораживающие каньон и горная река - это то что вы получите в этой экскурсии. Нам понравилось.
Д
14 сен 2021
Организатором тура была компания Моя Алания.
Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах, но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается

Маршрут проходил по местам База -> Джип Сафари на Вершину Каньона -> База -> Рафтинг

Тазы Каньон - это чудесной красоты место. Можно сделать кучу красивых фото с разных ракурсов или просто насладиться природной красотой.
На вершине каньона также есть самый длинный в европе Зиплайн - но стоимость кусается от 50 до 80$. Кому мало острых ощущений - стоит попробовать однозначно

Джип Сафари сам по себе не страшный, но увлекательный. Открытые Джипы взбираются на вершину каньона по асфальтированному! серпантину группой по 3-4 машины и брызгают друг друг и проезжающих мимо водой из бутылок (типа наш Иван Купала)

После возврата на базу (она находится где-то посередине горы) ждет обед и рафтинг

Рафтинг тоже крайне увлекательное занятие. Совсем не страшно, не укачивает, только местами, речка довольно спокойная! По длительности примерно час, может чуть больше

Но!!! Если вы боитесь холодной воды - это занятие не для вас. Речка очень холодная, ноги постоянно в воде + брызгаются соседние лодки. В целом - привыкаешь, не так страшно. Но детей бы я не стал брать. С нами в лодке была маленькая девочка 5-7 лет - ей было холодно и очень страшно, постоянно плакала. Лучше не берите сюда детей, даже если очень любят воду.

А что вот взять: обязательно возьмите коралловые пляжную обувь (такая закрытая в сетку или из неопрена)!
На лодку не пускают с открытом носком, так что сланцы и сандали не подойдут.
А в кроссовках ноги будут постоянно в холодной воде.

Тапки дают на месте за 10 евро в аренду. Но лучше за эту цену купить их заранее себе. В целом они очень удобны:)

Главный минус: пока ехали на базу, было очень жарко, водитель не включил кондиционер и еще несся по серпантину на скорости 80-100км в час даже в поворотах.

В итоге жену укачало и стошнило. Укачивает сильнее, чем на самом джип сафари.
Я думаю это зависит от водителя. Но на всякий случай выпейте таблетку от тошноты, возьмите мешки и просите включить кондер

Итог: мероприятия отличны, особенно понравился рафтинг. Своих денег стоит. Супер впечатления

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