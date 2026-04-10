Отправьтесь в приключение из Аланьи и откройте для себя белые террасы Памуккале и бирюзовые воды озера Салда.
Это незабываемое путешествие сочетает в себе самые впечатляющие природные красоты и историческое богатство, которое не оставит вас равнодушным!
Описание экскурсии
«Турецкие Мальдивы» и Всемирное наследие ЮНЕСКО Первая остановка — спокойное озеро Салда, которое часто называют «Турецкими Мальдивами» благодаря его ослепительным белым пляжам и бирюзовым водам. Визит предложит вам возможность насладиться природной красотой в уединении. Далее наш тур направится к древнему чуду — Памуккале, известному своими уникальными термальными водяными террасами и включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По прибытии насладитесь обедом, который обеспечит вам энергию для послеобеденных приключений. Затем вы отправитесь на увлекательное исследование руин античного города Иераполис. Прогулка на выбор В течение дня вам будет предложено выбрать между двумя захватывающими вариантами:
Одна группа отправится на термальные источники, чтобы насладиться целебными горячими водами, известными своими лечебными свойствами.
Другая группа будет исследовать захватывающие белые террасы Памуккале, покрытые горячими минерализированными водами. Вне зависимости от выбранной группы, в конце все соберутся вместе, чтобы совместно испытать всю красоту Памуккале. Возвращение в Анталию завершится приятным ужином в живописном городе Кортекели, где вы сможете насладиться местной кухней. Важная информация:.
Одежда по сезону и удобная обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Салда
- Памуккале
- Античный город Иераполис
- Античный амфитеатр
- Травертины Памуккале
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер от места проживания и обратно
- Услуги гида
- Завтрак и обед
- Страхование
Что не входит в цену
- Входные билеты в Памуккале - (30€) и Клеопатра Хавуз (Кызыл Су) - (10€)
- Напитки
- Ужин - (15€)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг и воскресенье в 2:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Данил
10 апр 2026
Трансфер и Гид, нормально все.
Завозили еще куда то всех, чтобы посмотрели на одежду, ювелирку, и всякое. Потом типо на дегустацию вина где тоже все по времени на такое ушло час или больше. Такое не понравилось, потраченное время. Вроде бронируешь тур а получаешь такое.
Озеро Салда вообще не было в программе
Д
Дмитрий
8 июл 2025
Не верное время экскурсии, нас забрали в 1:50 ночи и вернули в отель в 21:00. На сайте указано время в пути 4 часа …
Вся обратная дорога состояла из 2 магазинов
Y
Yurist19
20 мая 2025
Незабываемое путешествие в Памуккале 🥰 Отличный гид русскоязычный Фарид, дорогой рассказывал исторические моменты, отвечал на вопросы и всегда поддерживал разговор, рекомендую поездки именно с ним. Организация тура прошла отлично, нас вовремя забрали из отеля, по пути был завтрак, дегустация вина, потом было посещение Памуккале, и древнего города Иераполиса. На обратном пути был обед, а далее озеро Салда.
И
Ирина
18 мая 2025
Уникальная возможность познакомиться с природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Памукалле. Хочется отметить заинтересованность гида, отвечал на все вопросы группы. Рассказал историю Турции. Огромнейшее спасибо за вашу отзывчивость,
В
Виталий
18 мая 2025
В целом все отлично, не повезло, что выпала экскурсия на выходные - в Памуккале толпы, некомфортно. Гиду Фариду спасибо, веселил всю дорогу!
O
Olesia
13 мая 2025
Все чётко организовано, достаточно свободного времени для прогулки.
Гид приятный в общении.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «В Памуккале и Салда: незабываемое приключение из Аланьи»
Групповая
Кабрио-приключение в Аланье: водопады, каньоны и водные бои
Активный отдых, яркие эмоции и знакомство с местной культурой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
€25 за человека
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Аланьи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 02:00
21 апр в 02:00
€50 за человека
-
10%
Групповая
Памуккале и озеро Салда - тур по чудесам природы из Алании
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических памятников, где каждый уголок хранит частичку прошлого и современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсия каждый день связь через WhatsApp Telegram
$54.90
$61 за человека
-
10%
Групповая
Аланья: приключение верхом на лошади
Начало: Ваше местоположение
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00.
$58.50
$65 за человека