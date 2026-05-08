Проведите день активно и позитивно! Испытайте себя в сплаве по горной реке. Зарядитесь яркими эмоциями, пролетев над каньоном на зиплайне. Прокатитесь на багги по бездорожью. Насладитесь природой, полюбуйтесь пейзажами и получите новые впечатления. А мы гарантируем безопасность: вас всему научат, а на маршруте будут сопровождать инструкторы.
Описание экскурсии
7:30–9:30 — трансфер из отелей в каньон Кёпрюлю
- Прибытие на базу и короткое кабрио-сафари — поездка на открытых автомобилях по горным дорогам — с остановкой для фото у Малого каньона
- Рафтинг по реке Кёпрючай в сопровождении инструктора. 10-километровый маршрут проходит через живописный участок каньона в окружении скал и лесов
- Полёт на зиплайне над каньоном
- Продолжение сплава (около 2 км) и сафари на багги по грунтовым дорогам и бездорожью
- Обед на базе
16:30–17:00 — обратный трансфер в отель
Организационные детали
- Трансфер в одну сторону длится 2–2,5 часа, рафтинг — ок. 3–3,5 часов
- Сплав проходит на лодках для 8–10 человек. По запросу возможно 2-местное каноэ
- Перед началом проводится инструктаж. Для рафтинга выдаём спасательные жилеты и шлемы, для зиплайна и багги — необходимую защитную экипировку
- Трансфер, все активности, оборудование, экипировка, обед (курица, рис, макароны, салат) включены
- Дополнительные расходы (по желанию): фото- и видеосъёмка, напитки
- Не подойдёт беременным и людям с заболеваниями сердца, спины или шеи
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Рафтинг, багги и зиплайн с включённым обедом - из Антальи»
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Групповая
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
$55 за человека
Групповая
Расписание: Каждый день
$58 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 мая в 08:00
€23 за человека
-8%
до 23 мая
€34 за человека