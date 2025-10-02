Если вы мечтаете увидеть «другую» Турцию, то этот тур, включающий рафтинг, джиппинг и спуск на зиплайне, для вас! После экскурсии с вами останутся драйв, множество красивых фотографий и полное единение с нетронутой природной красотой. Не упустите возможность посетить магические места с невероятной энергетикой.
Описание экскурсииВ окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами. Брызги и пена воды повысят уровень адреналина с первых минут. Приготовьтесь к захватывающим приключениям на реке! Для тех, кто ищет приключений, существует множество вариантов. Одним из самых захватывающих является Jeep Safari. Попробуйте вождение по пыльным и грязным дорогам, исследуйте сельскую местность и посетите живописную деревню во время этой экскурсией. Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами. Поездка подарит вам веселье, смех и воспоминания на долгие годы. Последним развлечением этого комбинированного тура станет зиплайн. С помощью специального оборудования вы переправитесь с одного берега реки на другой! Хватайтесь за провод и почувствуйте, как адреналин поступает в кровь! Важная информация: Наша квалифицированная команда проинформирует вас о трех видах деятельности, предоставит необходимое оборудование и объяснит все основные меры безопасности, о которых вам необходимо знать.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Русскоговорящий инструктор
- Все оборудование
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Наша квалифицированная команда проинформирует вас о трех видах деятельности
- Предоставит необходимое оборудование и объяснит все основные меры безопасности
- О которых вам необходимо знать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё понравилось, прокатились на джипах, потом был зиплайн и рафтинг. Обед был хороший, куриный шашлык, макароны и булгур, а также салат, напитки были платно. Также, после всех событий, вовремя обеда включают презентацию с фотками, можно купить фотографии и видео на флешке.
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Н
"3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн" - это экскурсия, которая оставила в моем сердце незабываемые впечатления! Рафтинг был ярким и захватывающим, джип-туры позволили мне увидеть прекрасные места, а зиплайн дал возможность испытать ощущение свободного полета. Это было просто потрясающе!
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Ш
Была самым захватывающим приключением в моей жизни! Рафтинг по быстрой реке был полон адреналина, джип-туры позволили мне исследовать красоту местных гор и запланировать зиплайн было невероятно весело. Это определенно стоит попробовать!
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О
Идеальная комбинация экстремальных приключений! Рафтинг был захватывающим, джип-туры позволили мне увидеть потрясающие пейзажи, а зиплайн дал возможность испытать ощущение полета. Я получила максимум удовольствия от этой экскурсии!
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F
Идеальное сочетание экстрима и природы! Рафтинг по быстрым рекам был невероятно веселым, джип-туры позволили мне насладиться красотой гор и долин, а зиплайн дал ощущение полета. Эта экскурсия точно оставит вам яркие воспоминания!
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Е
Экскурсия, которая позволяет испытать максимум эмоций! Рафтинг был захватывающим и веселым, джип-туры дали возможность насладиться красотой природы, а зиплайн добавил адреналина. Я чувствовала себя настоящим исследователем!
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