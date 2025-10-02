Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы мечтаете увидеть «другую» Турцию, то этот тур, включающий рафтинг, джиппинг и спуск на зиплайне, для вас! После экскурсии с вами останутся драйв, множество красивых фотографий и полное единение с нетронутой природной красотой. Не упустите возможность посетить магические места с невероятной энергетикой. 4.8 18 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия $38 за человека 4.8 18 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов Джиппинг, сплавы и рафтинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии В окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами. Брызги и пена воды повысят уровень адреналина с первых минут. Приготовьтесь к захватывающим приключениям на реке! Для тех, кто ищет приключений, существует множество вариантов. Одним из самых захватывающих является Jeep Safari. Попробуйте вождение по пыльным и грязным дорогам, исследуйте сельскую местность и посетите живописную деревню во время этой экскурсией. Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами. Поездка подарит вам веселье, смех и воспоминания на долгие годы. Последним развлечением этого комбинированного тура станет зиплайн. С помощью специального оборудования вы переправитесь с одного берега реки на другой! Хватайтесь за провод и почувствуйте, как адреналин поступает в кровь! Важная информация: Наша квалифицированная команда проинформирует вас о трех видах деятельности, предоставит необходимое оборудование и объяснит все основные меры безопасности, о которых вам необходимо знать.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер в отель (в обе стороны)

Русскоговорящий инструктор

Все оборудование

Полная страховка Что не входит в цену Личные расходы

Напитки Место начала и завершения? Анталья Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация Наша квалифицированная команда проинформирует вас о трех видах деятельности

Предоставит необходимое оборудование и объяснит все основные меры безопасности

О которых вам необходимо знать Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.