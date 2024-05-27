5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг

Приглашаем вас на уникальное приключение, полное адреналина и незабываемых впечатлений.

За один день вы сможете попробовать сразу несколько активностей: покатаетесь на джипах и багги по каньону, спуститесь на зиплайне и отправитесь на рафтинг по реке Кепрючай. А еще сделаете массу фото, которые украсят вашу коллекцию.
5
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Тазы каньон
  • Кепрюлю Каньон
  • Река Кепрючай
  • Римский Мост

Описание экскурсии

  • Утренний трансфер из вашего отеля на комфортабельном автобусе, начало в 9:00 в зависимости от местоположения отеля. Переезд к месту начала мероприятия на джипах через живописный каньон.
  • Рафтинг в Кёпрюлю каньоне по реке Кепрючай, с захватывающим спуском на тарзанке (зиплайн) среди великолепных природных пейзажей.
  • Восстановление сил на обеде после утренних приключений.
  • Катание на багги по бездорожью каньона, позволяющее насладиться красотами местности с необычного ракурса.
  • Посещение Тазы Каньона, где вы сможете насладиться невероятными видами и сделать фотографии, способные украсить любую фотоколлекцию.
  • Комфортное возвращение в ваш отель примерно в 19:00.
  • Команда может менять местами посещение вышеуказанных мест Важная информация: Возьмите с собой: удобную, не спадающую обувь, сменную одежду, купальник, полотенце, воду, деньги на личные расходы, солнцезащитные очки, маску или бандану для багги.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$45
Детский (от 6 до 11 лет)$25
Детский (до 6 лет без места в автобусе)$0
Детский (до 6 лет с местом в автобусе)$25
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тазы каньон
  • Кепрюлю Каньон
  • Река Кепрючай
  • Римский Мост
Что включено
  • Трансфер от вашего отеля и обратно
  • Снаряжение для рафтинга (лодка, спасательный жилет и каска)
  • Обед
  • Страховка
  • Сопровождение и инструктор
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Аренда гидрокостюма и аквашуз
  • Индивидуальная байдарка
  • Очки и бандана для багги
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Время трансфера из вашего отеля мы напишем после бронирования экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
27 мая 2024
Прекрасная экскурсия. Море впечатлений!
Каньон Тазы просто великолепен!

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