Приглашаем вас на уникальное приключение, полное адреналина и незабываемых впечатлений.
За один день вы сможете попробовать сразу несколько активностей: покатаетесь на джипах и багги по каньону, спуститесь на зиплайне и отправитесь на рафтинг по реке Кепрючай. А еще сделаете массу фото, которые украсят вашу коллекцию.
За один день вы сможете попробовать сразу несколько активностей: покатаетесь на джипах и багги по каньону, спуститесь на зиплайне и отправитесь на рафтинг по реке Кепрючай. А еще сделаете массу фото, которые украсят вашу коллекцию.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Тазы каньон
- Кепрюлю Каньон
- Река Кепрючай
- Римский Мост
Описание экскурсии
- Утренний трансфер из вашего отеля на комфортабельном автобусе, начало в 9:00 в зависимости от местоположения отеля. Переезд к месту начала мероприятия на джипах через живописный каньон.
- Рафтинг в Кёпрюлю каньоне по реке Кепрючай, с захватывающим спуском на тарзанке (зиплайн) среди великолепных природных пейзажей.
- Восстановление сил на обеде после утренних приключений.
- Катание на багги по бездорожью каньона, позволяющее насладиться красотами местности с необычного ракурса.
- Посещение Тазы Каньона, где вы сможете насладиться невероятными видами и сделать фотографии, способные украсить любую фотоколлекцию.
- Комфортное возвращение в ваш отель примерно в 19:00.
- Команда может менять местами посещение вышеуказанных мест Важная информация: Возьмите с собой: удобную, не спадающую обувь, сменную одежду, купальник, полотенце, воду, деньги на личные расходы, солнцезащитные очки, маску или бандану для багги.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$45
|Детский (от 6 до 11 лет)
|$25
|Детский (до 6 лет без места в автобусе)
|$0
|Детский (до 6 лет с местом в автобусе)
|$25
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы каньон
- Кепрюлю Каньон
- Река Кепрючай
- Римский Мост
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Снаряжение для рафтинга (лодка, спасательный жилет и каска)
- Обед
- Страховка
- Сопровождение и инструктор
Что не входит в цену
- Напитки
- Аренда гидрокостюма и аквашуз
- Индивидуальная байдарка
- Очки и бандана для багги
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Время трансфера из вашего отеля мы напишем после бронирования экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
27 мая 2024
Прекрасная экскурсия. Море впечатлений!
Каньон Тазы просто великолепен!
Каньон Тазы просто великолепен!
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