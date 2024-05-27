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Приглашаем вас на уникальное приключение, полное адреналина и незабываемых впечатлений.



За один день вы сможете попробовать сразу несколько активностей: покатаетесь на джипах и багги по каньону, спуститесь на зиплайне и отправитесь на рафтинг по реке Кепрючай. А еще сделаете массу фото, которые украсят вашу коллекцию.