Морское путешествие на яхте только для вас! Насладитесь морским бризом и полюбуйтесь пейзажами.
Вы сможете увидеть вблизи знаменитую «пещеру Пиратов», поплаваете в море, насладитесь спокойствием вдали от городской суеты и расслабитесь на роскошной яхте со всеми удобствами.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ждёт:• Бухта Райская, в которой мы сделаем остановку для купания. В вечернее время здесь можно увидеть светящийся под водой планктон;
Пещера Пиратов или Аквариум, к которой мы подплывем максимально близко, чтобы вы могли сделать красивые фотографии;
Бухта Лунный Свет, из которой открывается вид на песчаный пляж Кемера. Отличное место для комфортного отдыха и купания. Яхта отплывает из порта Кемера, до которого мы довезем вас на комфортабельном трансфере. Время трансфера зависит от расположения вашего отеля:.
из отелей Кемера – около 15-20 минут • из отелей Анталии – около 1 часа • из отелей Белек – чуть больше часа Важная информация: Минимальное количество часов для аренды яхты - 3 часа. Вы можете выбрать удобное время для прогулки, а так же арендовать яхту на большее количество часов. По запросу и за дополнительную плату, команда яхты приготовит для вас обед или ужин.
Вы можете выбрать удобное время для прогулки
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Райская
- Пещера Пиратов или Аквариум
- Бухта Лунный Свет
Что включено
- Трансфер от вашего отеля (Анталия, Кемер, Белек) до яхты и обратно
- 3 часа прогулка на яхте с остановками для купания
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Фото и видео, снятые профессиональным фотографом
- Украшение яхты для торжества
- Алкогольные напитки
- Трансфер из других городов
- Водные развлечения (гидроскутер, сеабоб и др.)
- Обед или ужин
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать удобное время для прогулки
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Минимальное количество часов для аренды яхты - 3 часа
- Вы можете выбрать удобное время для прогулки, а так же арендовать яхту на большее количество часов. По запросу и за дополнительную плату, команда яхты приготовит для вас обед или ужин
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 дек 2024
Благодарим за удивительную экскурсию в Каппадокию.
Нам очень понравился пещерный отель в вашем туре. Такой уютный и колоритный.
Гид очень увлекательно вел экскурсию. Еда в туре была вкусная, и автобус очень комфортный. Отдельное спасибо нашему водителю Мехмету.
К
Ксения
18 сен 2024
Наша годовщина свадьбы выпадает на отпуск. Так совпало, что на этот день мы забронировали индивидуальный экскурсию на яхте. Было круто, качало на волнах, искупались в открытом море и получили массу
К
Кирилл
14 сен 2024
Спасибо вам огромное. Накупались от души. Глаза получили удовольствие от вида гор и моря.
Ю
Юлия
31 авг 2024
Добрый день!
Спасибо вам за организацию такого классного путешествия.
Мы остались в полном восторге!
Особенно понравился гид Джем.
Я особо никогда не слушала историю на других экскурсиях, потому что рассказывают очень нудно и мысли переключаются на что-то другое. А Ваш гид Джем настолько интересно и с юмором заходил, что не оставил никого равнодушным. Спасибо!
О
Ольга
24 июл 2024
Добрый день!
Нам все очень понравилось, все было организовано, показали все локации в списке и даже больше. Нашёл подход к каждому участнику. Все было очень интересно и красиво!
Спасибо вам большое за такие яркие воспоминания. Все было на высшем уровне! Обязательно ещё обратимся к вам. Будем вас советовать своим знакомым!
Отдельный Респект водителю автобуса!
А
Анна
13 июл 2024
Спасибо за чудесный отдых на яхте и за сервис
п
петр
16 июн 2024
Все супер! понравилось очень. Эрдал был нашим гидом - позитивные и очень активный, внимательный, учитывал наши пожелания и просьбы! Мы оценили что автобус был небольшим и нашей маленькой группой мы
Е
Елена
3 июн 2024
Здравствуйте! Спасибо за экскурсию большое спасибо нашему гиду. Все было организовано хорошо! Покатались на воздушных шарах и исполнили мечту!
Н
Наталья
29 мая 2024
Яхта очень чистая и комфортная. Мы отдыхали с семьей и отметили День Рождения на яхте. Попросили заказать за доп. Плату торт и цветы - все подготовили и имениннице очень понравилось. В следующем году вернемся снова на вашу яхту!
