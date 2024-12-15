Что вас ждёт:• Бухта Райская, в которой мы сделаем остановку для купания. В вечернее время здесь можно увидеть светящийся под водой планктон;

Пещера Пиратов или Аквариум, к которой мы подплывем максимально близко, чтобы вы могли сделать красивые фотографии;

Бухта Лунный Свет, из которой открывается вид на песчаный пляж Кемера. Отличное место для комфортного отдыха и купания. Яхта отплывает из порта Кемера, до которого мы довезем вас на комфортабельном трансфере. Время трансфера зависит от расположения вашего отеля:.

из отелей Кемера – около 15-20 минут • из отелей Анталии – около 1 часа • из отелей Белек – чуть больше часа Важная информация: Минимальное количество часов для аренды яхты - 3 часа. Вы можете выбрать удобное время для прогулки, а так же арендовать яхту на большее количество часов. По запросу и за дополнительную плату, команда яхты приготовит для вас обед или ужин.